петиция
Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах
Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга
Иван Жилинспецкор
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил обязательный карантин для прибывающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
«Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19», — пояснили в аппарате губернатора.
В Москве накануне, 30 мая, было зафиксировано 2367 заражения коронавирусом. 29 мая — 2332. Для сравнения, в период с 9 по 15 мая число заразившихся колебалось в диапазоне от 4703 до 6169 человек.
В Санкт-Петербурге накануне было выявлено 365 заболевших. На пике, 15-16 мая, число выявленных случаев коронавируса достигало 541 человека.
В апреле обязательный карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга ввели несколько десятков российских регионов. Приезжающих начали помещать на принудительную обсервацию, или, при наличии собственного жилья в регионе, — на двухнедельную самоизоляцию. Региональные власти объясняли такие меры высокой заболеваемостью коронавирусом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга и опасением, что прибывающих могли заразиться инфекцией, находясь в этих городах.
Теги:nt, коронавирус, челябинская область
В Москве у здания СК задержали участников акции в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии
«Новая газета»редакция
В Москве около здания Следственного комитета на Технический переулке начались задержания участников акции в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, на которых завели уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов.
По его словам, задержали двух пикетчиков, их собираются отвезти в ОВД «Басманный» и будут составлять протокол по статье о нарушении проведения публичного мероприятия (20.2 КоАП). По данным «ОВД-Инфо», среди задержанных активист Сергей Десницкий и адвокаты Даниила Берман и Александр Редькин. Им, пишет проект, вменяют нарушение режима самоизоляции(ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Вскоре задержали вставшего в пикет адвоката Дмитрия Захватова, рассказал он «Новой газете».
Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» задержали за нарушение режима самоизоляции из-за отсутсвия пропуска, по его словам, он не участвовал в акции, а общался с журналистами.
Пикеты в поддержку Жилокова и Ципиновой и против давления государства и силовиков на адвокатов проходят в День адвоката. Главное требование пикета – прекращение уголовного преследования адвокатов из Кабардино-Балкарии.
Накануне суд отказался арестовывать адвокатов Жилокова и Ципинову по делу о применении насилия в отношении полицейских (ч. 1 ст. 318 УК), в качестве меры пресечения им избрали запрет определенных действий. По версии следствия, Жилоков оскорбил полицейских и ударил одного из них во время обыска на работе у его доверительницы. Его задержали и отвезли в отдел полиции, куда к нему приехала Ципинова и еще два адвоката. После того, как их отказались пустить в здание, Ципинова «нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха» полицейскому и была задержана, утверждают в СК.
При этом, по словам самих адвокатов, Жилоков не бил сотрудника МВД, между ними была лишь словесная перепалка, а приехавших для его защиты адвокатов грубо вытолкали из отдела полиции с применением силы и задержали Ципинову. Она рассказала, что ее продержали всю ночь в отделе и угрожали «применением группового насилия сексуального характера».
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных