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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

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№ 55 от 29 мая 2020

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В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга

Общество12

Иван Жилинспецкор

12
 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил обязательный карантин для прибывающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

«Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19», — пояснили в аппарате губернатора.

В Москве накануне, 30 мая, было зафиксировано 2367 заражения коронавирусом. 29 мая — 2332. Для сравнения, в период с 9 по 15 мая число заразившихся колебалось в диапазоне от 4703 до 6169 человек.

В Санкт-Петербурге накануне было выявлено 365 заболевших. На пике, 15-16 мая, число выявленных случаев коронавируса достигало 541 человека.

В апреле обязательный карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга ввели несколько десятков российских регионов. Приезжающих начали помещать на принудительную обсервацию, или, при наличии собственного жилья в регионе, — на двухнедельную самоизоляцию. Региональные власти объясняли такие меры высокой заболеваемостью коронавирусом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга и опасением, что прибывающих могли заразиться инфекцией, находясь в этих городах.

Теги:
nt, коронавирус, челябинская область

В Москве у здания СК задержали участников акции в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии

Общество208

208
 

В Москве около здания Следственного комитета на Технический переулке начались задержания участников акции в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, на которых завели уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов.

По его словам, задержали двух пикетчиков, их собираются отвезти в ОВД «Басманный» и будут составлять протокол по статье о нарушении проведения публичного мероприятия (20.2 КоАП). По данным «ОВД-Инфо», среди задержанных активист Сергей Десницкий и адвокаты Даниила Берман и Александр Редькин. Им, пишет проект, вменяют нарушение режима самоизоляции(ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Вскоре задержали вставшего в пикет адвоката Дмитрия Захватова, рассказал он «Новой газете».

Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» задержали за нарушение режима самоизоляции из-за отсутсвия пропуска, по его словам, он не участвовал в акции, а общался с журналистами. 

Пикеты в поддержку Жилокова и Ципиновой и против давления государства и силовиков на адвокатов проходят в День адвоката. Главное требование пикета – прекращение уголовного преследования адвокатов из Кабардино-Балкарии. 

Накануне суд отказался арестовывать адвокатов Жилокова и Ципинову по делу о применении насилия в отношении полицейских (ч. 1 ст. 318 УК), в качестве меры пресечения им избрали запрет определенных действий. По версии следствия, Жилоков оскорбил полицейских и ударил одного из них во время обыска на работе у его доверительницы. Его задержали и отвезли в отдел полиции, куда к нему приехала Ципинова и еще два адвоката. После того, как их отказались пустить в здание, Ципинова «нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха» полицейскому и была задержана, утверждают в СК.

При этом, по словам самих адвокатов, Жилоков не бил сотрудника МВД, между ними была лишь словесная перепалка, а приехавших для его защиты адвокатов грубо вытолкали из отдела полиции с применением силы и задержали Ципинову. Она рассказала, что ее продержали всю ночь в отделе и угрожали «применением группового насилия сексуального характера».

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Теги:
коронавирус, nt
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