В Москве у здания СК задержали участников акции в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии

В Москве около здания Следственного комитета на Техническом переулке начались задержания участников акции в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, на которых завели уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов.

По его словам, задержали двух пикетчиков, их собираются отвезти в ОВД «Басманный» и будут составлять протокол по статье о нарушении проведения публичного мероприятия (20.2 КоАП). По данным «ОВД-Инфо», среди задержанных активист Сергей Десницкий и адвокаты Данииа Берман и Александр Редькин. Им, пишет проект, вменяют нарушение режима самоизоляции(ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Вскоре задержали вставшего в пикет адвоката Дмитрия Захватова, рассказал он «Новой газете», а также юриста Екатерину Селезневу и автора телеграм-канала «Avtozak LIVE» Максима Кондратьева.

Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» задержали за нарушение режима самоизоляции из-за отсутсвия пропуска, по его словам, он не участвовал в акции, а общался с журналистами.

Пикеты в поддержку Жилокова и Ципиновой и против давления государства и силовиков на адвокатов проходят в День адвоката. Главное требование пикета – прекращение уголовного преследования адвокатов из Кабардино-Балкарии.

Накануне суд отказался арестовывать адвокатов Жилокова и Ципинову по делу о применении насилия в отношении полицейских (ч. 1 ст. 318 УК), в качестве меры пресечения им избрали запрет определенных действий. По версии следствия, Жилоков оскорбил полицейских и ударил одного из них во время обыска на работе у его доверительницы. Его задержали и отвезли в отдел полиции, куда к нему приехала Ципинова и еще два адвоката. После того, как их отказались пустить в здание, Ципинова «нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха» полицейскому и была задержана, утверждают в СК.

При этом, по словам самих адвокатов, Жилоков не бил сотрудника МВД, между ними была лишь словесная перепалка, а приехавших для его защиты адвокатов грубо вытолкали из отдела полиции с применением силы и задержали Ципинову. Она рассказала, что ее продержали всю ночь в отделе и угрожали «применением группового насилия сексуального характера».