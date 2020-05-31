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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения COVID-19
Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения коронавируса «Авифавир». Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении отмечается, что «Авифавир» — первый российский препарат прямого противовирусного действия, «показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса».
«Авифавир» будет применяться только в госпиталях под наблюдением врача, в свободной продаже в аптеках его не будет, уточнили в РФПИ, добавив, что препарат «категорически запрещен» для приема беременными женщинами и в период планирования семьи.
«Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа», — говорится в заявлении РФПИ. Известно, что препарат разработала японская компания Toyama Chemical и назвала его «Фавипиравир». Его действие заключается в том, что он встраивается в рибонуклеиновую кислоту вируса, мешая ему размножаться. Однако прием лекарства во время беременности может вызвать у ребенка уродство.
Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 в России достигло 405 843, 4 693 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались, еще 171 883 человека выздоровели.
Теги:лекарства, коронавирус, nt
В Кабардино‑Балкарии суд отказался арестовывать адвокатов по делу об избиении полицейских
«Новая газета»редакция
Нальчикский городской суд отказался арестовывать адвокатов Ратмира Жилокова и Диану Ципинову по делу о применении насилия в отношении полицейских. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат международной правозащитной организации «Агора» Андрей Сабинин.
Он уточнил, что в качестве меры пресечения им избрали запрет определенных действий. Ципиновой и Жилокову запретили в течение двух месяцев покидать место проживания с 22:00 до 7:00, использовать средства связи и интернет, а также общаться без разрешения с кем-либо помимо близких родственников, адвоката и следственной группы.
28 мая Ципинову а Жилокова задержали на 48 часов по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК). По версии следствия, 20 мая Жилоков приехал в город Нарткала к своей доверительнице, работающей в казино, в котором проводился обыск, и начал оскорблять полицейских, а затем нанес одному из них удар в голову и толкнул. Его задержали и отвезли в отдел полиции, куда к нему приехала Ципинова и еще два адвоката. После того, как их отказались пустить в здание из-за отсутствия адвокатских удостоверений, масок и перчаток, Ципинова «нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха» полицейскому и была задержана, утверждают в СК.
При этом, по словам самих адвокатов, Жилоков не ударял сотрудника МВД, между ними была лишь словесная перепалка, а приехавших для его защиты адвокатов грубо вытолкали из отдела полиции с применением силы и задержали Ципинову. Она рассказала, что ее продержали всю ночь в отделе и угрожали «применением группового насилия сексуального характера».