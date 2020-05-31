Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения коронавируса «Авифавир». Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении отмечается, что «Авифавир» — первый российский препарат прямого противовирусного действия, «показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса».

«Авифавир» будет применяться только в госпиталях под наблюдением врача, в свободной продаже в аптеках его не будет, уточнили в РФПИ, добавив, что препарат «категорически запрещен» для приема беременными женщинами и в период планирования семьи.

«Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа», — говорится в заявлении РФПИ. Известно, что препарат разработала японская компания Toyama Chemical и назвала его «Фавипиравир». Его действие заключается в том, что он встраивается в рибонуклеиновую кислоту вируса, мешая ему размножаться. Однако прием лекарства во время беременности может вызвать у ребенка уродство.

Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 в России достигло 405 843, 4 693 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались, еще 171 883 человека выздоровели.