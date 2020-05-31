В Кабардино-Балкарии суд отказался арестовывать адвокатов по делу об избиении полицейских

Нальчикский городской суд отказался арестовывать адвокатов Ратмира Жилокова и Диану Ципинову по делу о применении насилия в отношении полицейских. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат международной правозащитной организации «Агора» Андрей Сабинин.

Он уточнил, что в качестве меры пресечения им избрали запрет определенных действий. Ципиновой и Жилокову запретили в течение двух месяцев покидать место проживания с 22:00 до 7:00, использовать средства связи и интернет, а также общаться без разрешения с кем-либо помимо близких родственников, адвоката и следственной группы.

28 мая Ципинову а Жилокова задержали на 48 часов по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК). По версии следствия, 20 мая Жилоков приехал в город Нарткала к своей доверительнице, работающей в казино, в котором проводился обыск, и начал оскорблять полицейских, а затем нанес одному из них удар в голову и толкнул. Его задержали и отвезли в отдел полиции, куда к нему приехала Ципинова и еще два адвоката. После того, как их отказались пустить в здание из-за отсутствия адвокатских удостоверений, масок и перчаток, Ципинова «нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха» полицейскому и была задержана, утверждают в СК.

При этом, по словам самих адвокатов, Жилоков не ударял сотрудника МВД, между ними была лишь словесная перепалка, а приехавших для его защиты адвокатов грубо вытолкали из отдела полиции с применением силы и задержали Ципинову. Она рассказала, что ее продержали всю ночь в отделе и угрожали «применением группового насилия сексуального характера».