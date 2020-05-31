петиция
Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах
Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч
За последние сутки в России выявили 9 268 зараженных коронавирусом, общее число заболевших достигло 405 843. Об этом сообщает оперштаб.
Впервые за неделю количество новых случаев COVID-19 превысило 9 тысяч. Больше четверти заболевших — 2595 зарегистрировали в столице. Число вылечившихся пациентов в России за день — 4 414 человек, что стало самым низким показателем с 18 мая. Всего выздоровели 171 883 человека.
За последние сутки в стране зафиксировали 138 летальных случая, из них в Москве — 69. Всего в России скончались еще 4 693 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения инфекции в России превысил единицу, составив 1,01, и стал самым высоким с 14 мая. В Москве этот показатель за сутки увеличился на 0,13 и поднялся до максимального значения с 12 мая — 0,93.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:коронавирус, nt
Число умерших от коронавируса в Москве достигло 2477 человек
В Москве скончались еще 69 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперштаб.
Всего с начала пандемии в столице от COVID-19 умерли 2477 пациентов. Рекордное число скончавшихся в Москве, 78 пациентов, зафиксировали накануне.
В столице до 14 июня продлили режим самоизоляции, однако постепенно в городе начали ослаблять ограничения. Выходить на улицу для прогулок и занятий спортом (пользоваться спортплощадками пока нельзя) можно будет с 1 июня в соответствии с графиком. Тогда же в столице возобновят свою работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми.