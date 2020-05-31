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№ 55 от 29 мая 2020

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Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч

Общество2 238

2 238
 

За последние сутки в России выявили 9 268 зараженных коронавирусом, общее число заболевших достигло 405 843. Об этом сообщает оперштаб.

Впервые за неделю количество новых случаев COVID-19 превысило 9 тысяч. Больше четверти заболевших — 2595 зарегистрировали в столице. Число вылечившихся пациентов в России за день — 4 414 человек, что стало самым низким показателем с 18 мая. Всего выздоровели 171 883 человека. 

За последние сутки в стране зафиксировали 138 летальных случая, из них в Москве — 69. Всего в России скончались еще 4 693 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения инфекции в России превысил единицу, составив 1,01, и стал самым высоким с 14 мая. В Москве этот показатель за сутки увеличился на 0,13 и поднялся до максимального значения с 12 мая — 0,93.

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Теги:
коронавирус, nt

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 2477 человек

Общество2 631

2 631
 

В Москве скончались еще 69 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперштаб. 

Всего с начала пандемии в столице от COVID-19 умерли 2477 пациентов. Рекордное число скончавшихся в Москве, 78 пациентов, зафиксировали накануне.

В столице до 14 июня продлили режим самоизоляции, однако постепенно в городе начали ослаблять ограничения. Выходить на улицу для прогулок и занятий спортом (пользоваться спортплощадками пока нельзя) можно будет с 1 июня в соответствии с графиком. Тогда же в столице возобновят свою работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми. 

Теги:
em, коронавирус, москва
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