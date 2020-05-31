Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч

За последние сутки в России выявили 9 268 зараженных коронавирусом, общее число заболевших достигло 405 843. Об этом сообщает оперштаб.

Впервые за неделю количество новых случаев COVID-19 превысило 9 тысяч. Больше четверти заболевших — 2595 зарегистрировали в столице. Число вылечившихся пациентов в России за день — 4 414 человек, что стало самым низким показателем с 18 мая. Всего выздоровели 171 883 человека.

За последние сутки в стране зафиксировали 138 летальных случая, из них в Москве — 69. Всего в России скончались еще 4 693 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения инфекции в России превысил единицу, составив 1,01, и стал самым высоким с 14 мая. В Москве этот показатель за сутки увеличился на 0,13 и поднялся до максимального значения с 12 мая — 0,93.