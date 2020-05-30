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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах
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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Число умерших от коронавируса в Москве достигло 2477 человек
В Москве скончались еще 69 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперштаб.
Всего с начала пандемии в столице от COVID-19 умерли 2477 пациентов. Рекордное число скончавшихся в Москве, 78 пациентов, зафиксировали накануне.
В столице до 14 июня продлили режим самоизоляции, однако постепенно в городе начали ослаблять ограничения. Выходить на улицу для прогулок и занятий спортом (пользоваться спортплощадками пока нельзя) можно будет с 1 июня в соответствии с графиком. Тогда же в столице возобновят свою работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми.
Теги:em, коронавирус, москва
В США запустили корабль Crew Dragon к МКС. Это первый частный пилотируемый запуск в космос
«Новая газета»редакция
В США с пусковой площадки на мысе Канаверал запустили ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска ведется на канале компании SpaceX на YouTube.
Корабль должен доставить на МКС астронавтов NASA Дагласа Херли и Роберта Бенкена. Это первый случай в истории, когда частная компания осуществляет пилотируемый запуск.
Первая ступень Falcon 9 приземлилась спустя примерно 10 минут после запуска. Спустя несколько минут отделилась вторая ступень. Космический корабль успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС планируется 31 мая.
Cтарт должен был состояться 27 мая. Тогда его отменили за 16 минут до старта из-за погодных условий.
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