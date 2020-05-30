Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 55 от 29 мая 2020

Читать номер

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 2477 человек

Общество36

36
 

В Москве скончались еще 69 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперштаб. 

Всего с начала пандемии в столице от COVID-19 умерли 2477 пациентов. Рекордное число скончавшихся в Москве, 78 пациентов, зафиксировали накануне.

В столице до 14 июня продлили режим самоизоляции, однако постепенно в городе начали ослаблять ограничения. Выходить на улицу для прогулок и занятий спортом (пользоваться спортплощадками пока нельзя) можно будет с 1 июня в соответствии с графиком. Тогда же в столице возобновят свою работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми. 

Теги:
em, коронавирус, москва

В США запустили корабль Crew Dragon к МКС. Это первый частный пилотируемый запуск в космос

Общество2 447

2 447
 

В США с пусковой площадки на мысе Канаверал запустили ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска ведется на канале компании SpaceX на YouTube. 

Корабль должен доставить на МКС астронавтов NASA Дагласа Херли и Роберта Бенкена. Это первый случай в истории, когда частная компания осуществляет пилотируемый запуск.  

Первая ступень Falcon 9 приземлилась спустя примерно 10 минут после запуска. Спустя несколько минут отделилась вторая ступень. Космический корабль успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС планируется 31 мая. 

Скриншот трансляции SpaceX. 

Cтарт должен был состояться 27 мая. Тогда его отменили за 16 минут до старта из-за погодных условий. 

Читайте также

Пилотируемый полет Crew Dragon рано или поздно состоится и начнет новую эру в космонавтике. Что об этом говорят космонавты и писатели-фантасты?

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
космос, em, falcon, мкс
Больше интересного в вашей ленте
7 популярных сливочных масел без пальмового масла и трансжиров
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды на июнь: синоптики удивили прогнозом на первый месяц лета 2020
Вы будете видеть меньше такого
Дача-замок актрисы Екатерины Градовой и ее дочки Марии Мироновой
Вы будете видеть меньше такого
Полезный самодельный инструмент из простого анкера.
Вы будете видеть меньше такого
Как избавиться от муравьев в огороде: простой способ
Вы будете видеть меньше такого
Какая самая длинная река в России? (опросила 10 человек, и лишь один ответил правильно)
Вы будете видеть меньше такого
Почему раньше в деревнях не было ни деревца, ни травинки
Вы будете видеть меньше такого
«2 миллиона»: Гусев о ценах на билеты из США в Россию
Вы будете видеть меньше такого
«Цените каждую минуту»: Оксана Федорова показала поклонникам супруга
Вы будете видеть меньше такого
Огурцы, плодоносящие при любых условиях: Топ-5 сортов, которые НИКОГДА не подведут!
Вы будете видеть меньше такого
Старый сварщик научил меня ставить круги на болгарку картинкой во внутрь. Несколько причин делать так
Вы будете видеть меньше такого
Дача Стаса Михайлова
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Знаешь ли ты молодежный сленг в СССР
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Парень открыл дом своей бабушки, который был заброшен 50 лет
Вы будете видеть меньше такого
Посторонняя бабушка в Магните сделала мне комплимент, который зарядил позитивом на весь день
Вы будете видеть меньше такого
Всего за 3 минуты готовлю вкусный завтрак из творога и яйца
Вы будете видеть меньше такого
Чем подкормить томаты после высадки в грунт, чтобы они быстрее адаптировались
Вы будете видеть меньше такого
Ехала в латвийском поезде и узнала, что тут не любят русских, рассказываю как было дело
Вы будете видеть меньше такого
«Ашан» растерял покупателей. Выручка сети упала из-за ставки на гипермаркеты
Вы будете видеть меньше такого
Экономисты рассказали, что будет с курсом доллара в первую неделю июня
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera