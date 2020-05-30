В США запустили корабль Crew Dragon к МКС. Это первый частный пилотируемый запуск в космос

В США с пусковой площадки на мысе Канаверал запустили ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска ведется на канале компании SpaceX на YouTube.

Корабль должен доставить на МКС астронавтов NASA Дагласа Херли и Роберта Бенкена. Это первый случай в истории, когда частная компания осуществляет пилотируемый запуск.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась спустя примерно 10 минут после запуска. Спустя несколько минут отделилась вторая ступень. Космический корабль успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС планируется 31 мая.

Скриншот трансляции SpaceX.

Cтарт должен был состояться 27 мая. Тогда его отменили за 16 минут до старта из-за погодных условий.