Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 55 от 29 мая 2020

Читать номер

В США запустили корабль Crew Dragon к МКС. Это первый частный пилотируемый запуск в космос

Общество2 026

2 026
 

В США с пусковой площадки на мысе Канаверал запустили ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска ведется на канале компании SpaceX на YouTube. 

Корабль должен доставить на МКС астронавтов NASA Дагласа Херли и Роберта Бенкена. Это первый случай в истории, когда частная компания осуществляет пилотируемый запуск.  

Первая ступень Falcon 9 приземлилась спустя примерно 10 минут после запуска. Спустя несколько минут отделилась вторая ступень. Космический корабль успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС планируется 31 мая. 

Скриншот трансляции SpaceX. 

Cтарт должен был состояться 27 мая. Тогда его отменили за 16 минут до старта из-за погодных условий. 

Читайте также

Пилотируемый полет Crew Dragon рано или поздно состоится и начнет новую эру в космонавтике. Что об этом говорят космонавты и писатели-фантасты?

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
космос, em, falcon, мкс
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera