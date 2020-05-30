Власти Костромской области обязали въезжающих в регион предоставлять справки об отсутствии COVID-19

Все граждане, въезжающие в Костромскую область, с 1 июня должны будут предоставить справку об отсутствии у них коронавируса, а также контакта с заболевшими. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

Справка должна быть получена не менее, чем за три дня до приезда в область. При ее отсутствии граждане должны будут соблюдать строгую самоизоляцию в течение двух недель, в противном случае их привлекут к административной ответственности.

Нововведения объяснили наступлением периода отпусков и каникул. Они касаются и детей, и взрослых. Однако новые требования не распространяются на тех, кто приезжает в Костромскую область по служебной необходимости, специальным автотранспортом (скорая помощь, пожарные машины и так далее), а также на граждан, следующих через регион транзитом.

В Костромской области зафиксировано 719 случаев заражения коронавирусом, десять пациентов выздоровели, 388 – скончались. Ряд ограничений в регионе снимаются с 1 июня: в частности, будут разрешены занятия детских спортивных секций на улице группами не более 12 человек.