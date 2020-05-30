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№ 55 от 29 мая 2020

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Власти Костромской области обязали въезжающих в регион предоставлять справки об отсутствии COVID-19

Общество2

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Все граждане, въезжающие в Костромскую область, с 1 июня должны будут предоставить справку об отсутствии у них коронавируса, а также контакта с заболевшими. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона. 

Справка должна быть получена не менее, чем за три дня до приезда в область. При ее отсутствии граждане должны будут соблюдать строгую самоизоляцию в течение двух недель, в противном случае их привлекут к административной ответственности.

Нововведения объяснили наступлением периода отпусков и каникул. Они касаются и детей, и взрослых. Однако новые требования не распространяются на тех, кто приезжает в Костромскую область по служебной необходимости, специальным автотранспортом (скорая помощь, пожарные машины и так далее), а также на граждан, следующих через регион транзитом. 

В Костромской области зафиксировано 719 случаев заражения коронавирусом, десять пациентов выздоровели, 388 – скончались. Ряд ограничений в регионе снимаются с 1 июня: в частности, будут разрешены занятия детских спортивных секций на улице группами не более 12 человек. 

Теги:
россия, em, коронавирус

США заявили о печати Россией более 1 млрд долларов в поддельной ливийской валюте. МИД это отрицает

Общество696

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США заявили о перехвате властями Мальты 1,1 млрд долларов в ливийской валюте, напечатанной российским «Госзнаком», назвав ее «фальшивой». Об этом сообщается на сайте Госдепа. 

Средства были изъяты 26 мая. США утверждают, что единственная структура, которая может печатать ливийские деньги — Центробанк страны со штаб-квартирой в Триполи. «Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии», — считают США. 

МИД России отметил, что контракт на печать динаров был подписан в 2015 году между «Госзнаком» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов страны. Эти деньги, отметили в министерстве, «необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики».

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике», — заявили в российском МИД. 

На сайте Госзнака сообщается, что он печатает валюты для других стран. Там заявили, что партия денег была задержана в сентябре прошлого года, и власти Мальты причин задержания не указали. 

Печатаемая Россией валюта предназначена для правительства командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, отмечает РБК. Она немного отличается от динаров, печатаемых для официального правительства британской фирмой De La Rue. Официальные власти Ливии валюту, печатаемую «Госзнаком», не объявляли нелегальной.

Теги:
em, деньги, ливия, россия, сша
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