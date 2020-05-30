США заявили о печати Россией более 1 млрд долларов в поддельной ливийской валюте. МИД это отрицает

США заявили о перехвате властями Мальты 1,1 млрд долларов в ливийской валюте, напечатанной российским «Госзнаком», назвав ее «фальшивой». Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Средства были изъяты 26 мая. США утверждают, что единственная структура, которая может печатать ливийские деньги — Центробанк страны со штаб-квартирой в Триполи. «Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии», — считают США.

МИД России отметил, что контракт на печать динаров был подписан в 2015 году между «Госзнаком» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов страны. Эти деньги, отметили в министерстве, «необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики».

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике», — заявили в российском МИД.

На сайте Госзнака сообщается, что он печатает валюты для других стран. Там заявили, что партия денег была задержана в сентябре прошлого года, и власти Мальты причин задержания не указали.

Печатаемая Россией валюта предназначена для правительства командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, отмечает РБК. Она немного отличается от динаров, печатаемых для официального правительства британской фирмой De La Rue. Официальные власти Ливии валюту, печатаемую «Госзнаком», не объявляли нелегальной.