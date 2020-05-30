Глава Миннесоты решил полностью мобилизовать Нацгвардию впервые со времен Второй мировой войны

Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил мобилизовать все войска Нацгвардии из-за протестов, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией. Об этом генерал Джон Дженсен сообщил CNN.

По его словам, число мобилизованных военных к 12:00 по местному времени (20:00 мск) может достичь 2500 человек, что все равно недостаточно. Это будет самая масштабная мобилизация со времен Второй мировой войны.

Протесты вспыхнули как минимум в 30 городах США, отмечает CNN. В некоторых из них протесты переросли в беспорядки. Так, в Атланте после нескольких часов мирной акции начались столкновения с силовиками, протестующие подожгли полицейскую машину и прорвались в здание редакции CNN. После этого в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Протесты в США начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе при задержании за подозрение в использовании фальшивых документов полицейский душил 46-летнего Джорджа Флойда, в результате он умер. Из-за беспорядков мэр Миннеаполиса установил режим ЧС. Четверых полицейских, принимавших участие в его задержании, уволили. Дерека Шовина, надавившего коленом на Флойда, задержали по обвинению в непредумышленном убийстве. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.