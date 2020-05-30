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Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию

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№ 55 от 29 мая 2020

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Петицию «Новой газеты» с требованием освободить Илью Азара и всех задержанных за пикеты подписали более 50 тысяч человек

Общество18

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Больше 50 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить журналиста издания Илью Азара и всех задержанных за одиночные пикеты у Главного управления МВД по Москве на Петровке. 

Тверской суд Москвы арестовал Азара на 15 суток за пикет 26 мая в поддержку создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Азара в понедельник, 1 июня.

Активиста Виктора Немытова, которого сначала тоже арестовали на 15 суток за пикет на Петровке, накануне освободили. Мосгорсуд переквалифицировал статью с повторного нарушения правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) на невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (20.6.1 КоАП). 

Сегодня у ГУМВД по Москве вновь прошли пикеты в поддержку Азара, на них задержали более десяти человек. В частности, на мундепа Елену Филину составили протокол по статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). 

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Теги:
em, илья азар, петиции
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