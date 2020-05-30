Доход спикера Мосгордумы Шапошникова за год вырос почти в 80 раз

Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за прошлый год составил почти 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах.

В документе за прошлый год указано, что Шапошников заработал 1 951 948 561 рубль. В его владении также значится квартира площадью 269,5 квадратных метров и машина-место (18,7 квадратных метра). Также во временном пользовании спикера Мосгордумы на период с 2019 года по 2024-й находится коттедж площадью 277,7 квадратных метра. Помимо этого, Шапошникову принадлежит автомобиль Мерседес-Бенц Е350.

За 2018 год Шапошников заработал 24 445 645,49 рубля, следует из декларации. В ней указана та же собственность, что и в прошлогоднем документе, в том числе коттедж без указания сроков временного пользования.

Оперативно связаться с Шапошниковым «Новой газете» не удалось.

В прошлом году Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального выпустил расследование о семикомнатном пентхаусе Шапошникова площадью почти 270 квадратных метров (указан в декларации). Сотрудники фонда оценили его стоимость в 95 млн рублей. В Мосгордуме говорили, что спикер купил пентхаус в 2010 году в ипотеку, когда еще не занимал руководящих должностей на госслужбе.