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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Доход спикера Мосгордумы Шапошникова за год вырос почти в 80 раз
Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за прошлый год составил почти 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах.
В документе за прошлый год указано, что Шапошников заработал 1 951 948 561 рубль. В его владении также значится квартира площадью 269,5 квадратных метров и машина-место (18,7 квадратных метра). Также во временном пользовании спикера Мосгордумы на период с 2019 года по 2024-й находится коттедж площадью 277,7 квадратных метра. Помимо этого, Шапошникову принадлежит автомобиль Мерседес-Бенц Е350.
За 2018 год Шапошников заработал 24 445 645,49 рубля, следует из декларации. В ней указана та же собственность, что и в прошлогоднем документе, в том числе коттедж без указания сроков временного пользования.
Оперативно связаться с Шапошниковым «Новой газете» не удалось.
В прошлом году Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального выпустил расследование о семикомнатном пентхаусе Шапошникова площадью почти 270 квадратных метров (указан в декларации). Сотрудники фонда оценили его стоимость в 95 млн рублей. В Мосгордуме говорили, что спикер купил пентхаус в 2010 году в ипотеку, когда еще не занимал руководящих должностей на госслужбе.
Теги:em, декларация о доходах, мосгордума
В ингушском городе Сунжа ввели режим контртеррористической операции
«Новая газета»редакция
На части территории ингушского города Сунжа ввели режим контртеррористической операции (КТО), пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
Операция началась в 14:30. Корреспондент «Новой» сообщает, что режим КТО ввели на улицах Висаитова, Плиева и некоторых других. Слышны очереди и одиночные выстрелы, сильные звуки разрывов и серия нескольких гулких взрывов.
Источник ТАСС утверждает, что бой идет на улице Демченко. В оперштабе заявили, что ситуация находится под контролем, попросив граждан сохранять спокойствие и не вмешиваться в работу правоохранителей. Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили о блокировке группы боевиков в ходе КТО.
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