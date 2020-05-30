Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 55 от 29 мая 2020

Читать номер

В ингушском городе Сунжа ввели режим контртеррористической операции

Общество186

186
 

На части территории ингушского города Сунжа ввели режим контртеррористической операции (КТО), пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб. 

Операция началась в 14:30. Корреспондент «Новой» сообщает, что режим КТО ввели на улицах Висаитова, Плиева и некоторых других. Слышны очереди и одиночные выстрелы, сильные звуки разрывов и серия нескольких гулких взрывов. 

Источник ТАСС утверждает, что бой идет на улице Демченко. В оперштабе заявили, что ситуация находится под контролем, попросив граждан сохранять спокойствие и не вмешиваться в работу правоохранителей. Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили о блокировке группы боевиков в ходе КТО. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
контртеррористическая операция, em, ингушетия

В Сургуте задержали полицейских, устроивших застолье во время режима самоизоляции

Общество312

Юлия БаталоваНовая газета

312
 

В Сургуте пятерых полицейских задержали за нарушение режима самоизоляции в городском кафе-баре «Гюмри» во время застолья, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В управлении отметили, что сотрудников могут уволить по результатам проверки. 

В ночь с 29 на 30 мая сургутский правозащитник Сергей Иванов вместе с представителями издания проводили рейд по общепитам города, пишет «К-информ». В кафе «Гюмри», когда они пришли, был банкет, на котором присутствовали десять сотрудников городского отделения полиции №3. Вызванный наряд ППС задержал только пятерых. По данным издания, остальным удалось скрыться, в том числе руководителям третьего отдела полиции Сургута.

В окружном управлении МВД сообщили, что за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе возникновения (ст. 20.6.1 КоАП) на хозяина кафе составили протокол. Полицейских могут уволить за проступки, порочащие честь сотрудника внутренних органов. Их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Это не первое нарушение режима самоизоляции в сургутском кафе. В начале мая компания бизнесменов была задержана за массовое мероприятие в кафе WOODEN. Тогда предпринимателям назначили штрафы. 

Напомним, в Югре продлили режим повышенной готовности до 15 июня. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции не позволяет приступить даже к первому этапу снятия ограничений. На 30 мая в округе скончались 18 пациентов с подтвержденным диагнозом, всего с начала пандемии зарегистрировано 2300 случаев заражения.

Теги:
em, самоизоляция, сургут, полиция
Больше интересного в вашей ленте
Жизнь в розовом цвете: ради чего сооснователь «Магнита» и друг Галицкого готов каждый день уничтожать 100 000 цветов
Вы будете видеть меньше такого
Официальный ответ ГИБДД о запрете проверки документов у водителей, которые ничего не нарушили
Вы будете видеть меньше такого
Как обычный спичечный коробок помогает получить богатый урожай помидоров
Вы будете видеть меньше такого
6 лучших фирм колбасной продукции из Белого списка Росконтроля
Вы будете видеть меньше такого
Как сохранить зеленый лук на зиму (еще один новенький способ)
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит муж Марины Кравец, с которым она живет еще со студенческих лет и недавно родила от него первого ребенка
Вы будете видеть меньше такого
Обрабатываем томаты этой подкормкой и урожай увеличится в 4-5 раз. Сосед придет просить рецепт
Вы будете видеть меньше такого
Землю ждет вечный дождь – NASA
Вы будете видеть меньше такого
Огурцы, плодоносящие при любых условиях: Топ-5 сортов, которые НИКОГДА не подведут!
Вы будете видеть меньше такого
Почему смотреть в глаза кошке не советуют даже ветеринары
Вы будете видеть меньше такого
"Ну чего ты мучаешься, смотри как надо". Мастер подсказал как всегда и очень легко откручивать диски с болгарки
Вы будете видеть меньше такого
Подкомка, которая поможет получить самые быстрые всходы огурцов в округе. Сосед будет в замешательстве
Вы будете видеть меньше такого
Как быстро удалить краску с металла и дерева: 5 эффективных способов
Вы будете видеть меньше такого
Узбечки глазами русских туристов. Местные женщины, которых мы встретили в Узбекистане (отзыв)
Вы будете видеть меньше такого
«2 миллиона»: Гусев о ценах на билеты из США в Россию
Вы будете видеть меньше такого
Русские фамилии, которые на самом деле мордовские
Вы будете видеть меньше такого
Сколько лошадей было у самого знаменитого советского грузовика (полуторки)?
Вы будете видеть меньше такого
Маски и перчатки на улицах можно не носить с 1 июня
Вы будете видеть меньше такого
Простые, но очень полезные советы. Показываю, как компактно хранить зимние вещи
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Знаете ли вы 20 величайших романов в истории литературы?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera