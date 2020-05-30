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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
В ингушском городе Сунжа ввели режим контртеррористической операции
«Новая газета»редакция
На части территории ингушского города Сунжа ввели режим контртеррористической операции (КТО), пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
Операция началась в 14:30. Корреспондент «Новой» сообщает, что режим КТО ввели на улицах Висаитова, Плиева и некоторых других. Слышны очереди и одиночные выстрелы, сильные звуки разрывов и серия нескольких гулких взрывов.
Источник ТАСС утверждает, что бой идет на улице Демченко. В оперштабе заявили, что ситуация находится под контролем, попросив граждан сохранять спокойствие и не вмешиваться в работу правоохранителей. Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили о блокировке группы боевиков в ходе КТО.
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В Сургуте задержали полицейских, устроивших застолье во время режима самоизоляции
Юлия БаталоваНовая газета
В Сургуте пятерых полицейских задержали за нарушение режима самоизоляции в городском кафе-баре «Гюмри» во время застолья, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
В управлении отметили, что сотрудников могут уволить по результатам проверки.
В ночь с 29 на 30 мая сургутский правозащитник Сергей Иванов вместе с представителями издания проводили рейд по общепитам города, пишет «К-информ». В кафе «Гюмри», когда они пришли, был банкет, на котором присутствовали десять сотрудников городского отделения полиции №3. Вызванный наряд ППС задержал только пятерых. По данным издания, остальным удалось скрыться, в том числе руководителям третьего отдела полиции Сургута.
В окружном управлении МВД сообщили, что за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе возникновения (ст. 20.6.1 КоАП) на хозяина кафе составили протокол. Полицейских могут уволить за проступки, порочащие честь сотрудника внутренних органов. Их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Это не первое нарушение режима самоизоляции в сургутском кафе. В начале мая компания бизнесменов была задержана за массовое мероприятие в кафе WOODEN. Тогда предпринимателям назначили штрафы.
Напомним, в Югре продлили режим повышенной готовности до 15 июня. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции не позволяет приступить даже к первому этапу снятия ограничений. На 30 мая в округе скончались 18 пациентов с подтвержденным диагнозом, всего с начала пандемии зарегистрировано 2300 случаев заражения.