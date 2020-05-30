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№ 55 от 29 мая 2020

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Лавров рассказал о 25 тысячах граждан России, застрявших за границей из-за пандемии

Общество28

28
 

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что за границей из-за пандемии коронавируса находятся 25 тысяч 159 россиян, желающих вернуться на родину. Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, эти данные взяты из «выверенных» оперштабом списков. Он отметил, что на ближайший несколько дней запланированы около 10 вывозных рейсов.

В середине мая Лавров говорил, за рубежом ожидают возвращения на родину 30 тысяч россиян. С 18 марта, когда прекратилось международное регулярное авиасообщение, согласно статистике МИД,в Россию вернулись уже 241 тысяча человек.

Многие из ожидающих возвращения жаловались на плохую организацию эвакуации и невозможность попасть на рейс. Как писала «Новая», сначала российские самолеты возвращали домой преимущественно жителей Москвы, но в середине апреля акцент сместился на регионы, которые обеспечили двухнедельную обсервацию для всех прибывающих.

В новый КоАП предложили ввести штрафы за отказ от обязательных прививок

Общество317

317
 

В проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) внесли штрафы от пяти до семи тысяч рублей для граждан за отказ от обязательных прививок и медосмотров. Новая версия проекта, которую Минюст вывесил для обсуждения, опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Индивидуальным предпринимателям за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» грозит от 10 до 20 тысяч штрафа или запрет на деятельность до 30 суток, а юридическим лицам — 20-30 тысяч рублей или запрет деятельности на тот же срок, что и ИП.

По словам заместителя министра юстиции Дениса Новака, административная ответственность наступает, когда человек по закону обязан соблюдать те или иные санитарно-эпидемиологические меры. Например, посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией без вакцинации, уточнил он.

При этом в Роспотрбнадзоре пояснили, что штрафы затронут категории граждан, которые должны пройти вакцинацию для выполнения профессиональных обязанностей. В частности речь идет о людях, работающих с кровью и биологическими жидкостями человека, а также с животными.

Первый проект нового КоАП вызвал волну критики со стороны депутатов Госдумы и членов правительства. Так, российский премьер Михаил Мишустин заявил, что увеличение размера штрафов за нарушения правил дорожного движения будет «непосильным» для россиян, и от этой идеи решили отказаться.

Теги:
прививки, коап, nt
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