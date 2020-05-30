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№ 55 от 29 мая 2020

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В новый КоАП предложили ввести штрафы за отказ от обязательных прививок

Общество200

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В проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) внесли штрафы от пяти до семи тысяч рублей для граждан за отказ от обязательных прививок и медосмотров. Новая версия проекта, которую Минюст вывесил для обсуждения, опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Индивидуальным предпринимателям за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» грозит от 10 до 20 тысяч штрафа или запрет на деятельность до 30 суток, а юридическим лицам — 20-30 тысяч рублей или запрет деятельности на тот же срок, что и ИП.

По словам заместителя министра юстиции Дениса Новака, административная ответственность наступает, когда человек по закону обязан соблюдать те или иные санитарно-эпидемиологические меры. Например, посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией без вакцинации, уточнил он.

При этом в Роспотрбнадзоре пояснили, что штрафы затронут категории граждан, которые должны пройти вакцинацию для выполнения профессиональных обязанностей. В частности речь идет о людях, работающих с кровью и биологическими жидкостями человека, а также с животными.

Первый проект нового КоАП вызвал волну критики со стороны депутатов Госдумы и членов правительства. Так, российский премьер Михаил Мишустин заявил, что увеличение размера штрафов за нарушения правил дорожного движения будет «непосильным» для россиян, и от этой идеи решили отказаться.

Теги:
прививки, коап, nt
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