У здания московского МВД начали задерживать участников акции в поддержку журналиста Ильи Азара

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

В Москве на Петровке, 38, где должна была пройти акция в поддержку арестованного за пикет журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, начались задержания.

По данным корреспондента «Новой», задержали четырех человек, которые попытались встать в пикет с плакатами. Среди задержанных муниципальные депутаты Елена Филина и Андрей Морев. По словам Филиной, их везут в Тверское ОВД.

обновлено 13:44 Задержали задержали муниципального депутата Наталью Ремезову, которая встала в пикет с плакатом «Свободу Илье Азару», передает «ОВД-Инфо». 15:06 Задержан активист Леонид Драбкин. 15:59 Задержания продолжаются. В числе задержанных — активисты и профессор Высшей школы экономики, бывший член Совета по правам человека Илья Шаблинский, передает корреспондент «Новой».

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Накануне у главка московского МВД также должна была пройти пикетная очередь в поддержку Азара, однако еще до начала акции людей стали задерживать. После задержания политиков и людей с плакатами полицейские стали требовать пресс-карты и редакционные задания у всех присутствующих и начали задерживать тех, у кого этих документов не оказалось. Среди них оказались журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, снимавшие происходящее на Петровке, 38. Журналисты показали пресс-карты, но у них не оказалось с собой редакционного задания.

Более десяти человек у главка МВД были задержаны полицейскими и за день до этого — спустя несколько часов после того, как Тверской суд арестовал на 15 суток Илью Азара, выходившего на это место в одиночный пикет против уголовного преследования создателя паблика «Омбудсмен полиции». Петиция с требованием освободить журналиста и всех остальных задержанных на пикетах собрала уже почти 50 тысяч подписей.