от редакции
Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию
Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
У здания московского МВД начали задерживать участников акции в поддержку журналиста Ильи Азара
«Новая газета»редакция
В Москве на Петровке, 38, где должна была пройти акция в поддержку арестованного за пикет журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, начались задержания.
По данным корреспондента «Новой», задержали четырех человек, которые попытались встать в пикет с плакатами. Среди задержанных муниципальные депутаты Елена Филина и Андрей Морев. По словам Филиной, их везут в Тверское ОВД.
обновлено
13:44 Задержали задержали муниципального депутата Наталью Ремезову, которая встала в пикет с плакатом «Свободу Илье Азару», передает «ОВД-Инфо».
15:06 Задержан активист Леонид Драбкин.
15:59 Задержания продолжаются. В числе задержанных — активисты и профессор Высшей школы экономики, бывший член Совета по правам человека Илья Шаблинский, передает корреспондент «Новой».
Накануне у главка московского МВД также должна была пройти пикетная очередь в поддержку Азара, однако еще до начала акции людей стали задерживать. После задержания политиков и людей с плакатами полицейские стали требовать пресс-карты и редакционные задания у всех присутствующих и начали задерживать тех, у кого этих документов не оказалось. Среди них оказались журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, снимавшие происходящее на Петровке, 38. Журналисты показали пресс-карты, но у них не оказалось с собой редакционного задания.
Более десяти человек у главка МВД были задержаны полицейскими и за день до этого — спустя несколько часов после того, как Тверской суд арестовал на 15 суток Илью Азара, выходившего на это место в одиночный пикет против уголовного преследования создателя паблика «Омбудсмен полиции». Петиция с требованием освободить журналиста и всех остальных задержанных на пикетах собрала уже почти 50 тысяч подписей.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных