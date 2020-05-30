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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
В России выявили еще 8 952 зараженных коронавирусом
За последние сутки в России выявили 8 952 человек с коронавирусом, 181 умерли и 8 212 выздоровели. Об этом сообщили в оперштабе.
Общее число заболевших достигло 396 575, умерших — 4 555, выздоровевших — 167 469. В столице число выздоровевших за сутки вновь превысило количество новых заразившихся: справиться с болезнью удалось 3599 жителям столицы, а сдали положительный тест на COVID-19 — 2 367.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом в России снизились в 11,8 раза, до 2,3% в сутки, а коэффициент распространения инфекции меньше единицы и держитя на отметке 0,95. По словам Голиковой, доля бессимптомных больных увеличилась в 2,6 раза, а удельный вес среднетяжелых и тяжелых форм заболевания сократился в 1,4 раза. Она отметила, что это позволяет разгрузить систему здравоохранения.
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Теги:коронавирус, nt
«Левада-центр» сообщил о падении рейтинга Путина до 25%
Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путина опустился за месяц с 28% до 25%. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Участникам опроса предлагали назвать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют. Путин по-прежнему идет на первом месте, далее идут министр обороны Сергей Шойгу (14%) и премьер-министр Михаил Мишустин (11%). О доверии к оппозиционеру Алексею Навальному и мэру Москвы Сергею Собянину заявили 4% респондентов, еще 16% — не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.
В ноябре 2017 года, когда «Левада-центр» впервые провело это исследование, рейтинг Путина составил 59%. В июне прошлого года он опустился до 40%, а в январе этого года — до 28%.
Ранее посольство России в США потребовало от информагентства Bloomberg извинений за то, что они иллюстрировали материал о планах Путина на «конституционную реформу» графиком падения его «спонтанного рейтинга» доверия (открытый вопрос с просьбой назвать политиков, которым доверяешь). По мнению дипломатов, реальный уровень доверия отражет опрос, в котором спрашивается об отношении к конкретному политику. По данным ВЦИОМ, в начале мая этот показатель у Путина опустился до 67,1% с 73% в феврале.
ВЦИОМ перестал публиковать подробный «спонтанный рейтинг» доверия Путина с открытым вопросом в августе прошлого года; этой зимой раскрывать подробные электоральные рейтинги президента отказался и фонд «Общественное мнение». Они обещали возобновить публикации, когда станут известны кандидаты на президентских выборах.