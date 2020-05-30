В нескольких городах США протесты из-за смерти афроамериканца во время задержания переросли в беспорядки

В нескольких крупных американских городах прошли протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания полицией. Об этом пишет The New York Times.

Тысячи людей вышли на акции против расизма и полицейского произвола в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне, Денвере, Хьюстоне, Атланте, Детройте, Кентукки и других городах. Люди шли с фотографиями погибшего, плакатами «Справедливость для Флойда» и скандировали «Я не могу дышать» — слова, которые повторял погибший, когда полицейский держал коленом его горло.

В некоторых регионах протесты переросли в беспорядки. Так, в Атланте после нескольких часов мирной акции начались столкновения с силовиками, протестующие подожгли полицейскую машину и прорвались в здание редакции CNN. После этого в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому, что побудило власти заблокировать доступ в здание. Люди скандировали лозунги в память о Флойде и пытались прорваться через ограждения.

В Нью-Йорке собравшиеся около спортивной арены «Барклайс-Центр» в районе Бруклин пыталась прорвать полицейское оцепление. Сотрудники правоохранитльных органов задержали до ста человек.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании за подозрение в использовании фальшивых документов полицейский задушил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как Флойд, лежащий на асфальте в наручниках, кричит, что задыхается, а полицейский продолжает давить на его горло коленом.

После этого в городе начались масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки, мэр Миннеаполиса установил режим ЧС. Четверых полицейских, принимавших участие в его задержании уволили. Дерека Шовина, надавившего коленом на Флойда, задержали по обвинению в непредумышленном убийстве. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.