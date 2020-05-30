В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку из-за давки в магазине на распродаже кастрюль

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку из-за давки в магазине сети «Галамарт» во время распродажи кастрюль. Об этом «Новой газете» сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроров интересует, как в магазине организовано соблюдение противоэпидемических правил. Какая санкция может грозить сотрудникам торговой точки и самой сети — пока неизвестно.

Инцидент произошел 27 мая. В магазине на улице Фрунзе была объявлена распродажа кастрюль за 99 рублей. Еще до начала распродажи у входа образовалась толпа.

По словам очевидицы событий Елены Пешковой, очередь растянулась до середины фойе. К людям вышел представитель магазина, и сказал, что кастрюль — всего 24. После этого за них началась борьба.

«Люди просто били друг друга, напирали локтями, кричали и ложились на соседей всей своей массой, — рассказала Елена на своей странице «Вконтакте». — Мне казалось, они пришли грабить магазин, а не покупать что-то за деньги <...> Вот, стоит дама лет сорока и бодается с соседями, толкает всех вокруг и напирает на стол с кассой. Бедный кассир, уже почти совсем зажатый к стенке этим столом, зовет на помощь, и к нему присоединяется второй продавец. Вместе они пытаются держать оборону, налегая изо всех сил на столы. Остервенелая толпа не понимает, что творит».

По словам Пешковой, все закончилось только после того, как 24 акционные кастрюли были проданы.

На видеозаписях с места событий видно, что люди действительно борются за кастрюли. Ни о каком соблюдении противоэпидемических норм речи не идет.

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