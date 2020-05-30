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№ 55 от 29 мая 2020

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В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Общество127

127
 

За последние сутки в Москве умерли еще 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе.

Это самый большой суточный прирост смертей от COVID-19 в столице за все время. За день до этого число зафиксированных летальных случаев составило 76.Общее число погибших от коронавируса в Москве достигло 2408 человек.

Накануне в стране зарегистрировали рекордные 232 летальных случаев от коронавируса. Впервые оперштаб сообщил о смерти за сутки в России более 200 пациентов с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве «не такая радужная», и предупредил, что статистика смертности от инфекции в мае увеличится. При этом он отметил, что пик распространения коронавируса в столице уже позади.

Теги:
коронавирус, nt

«Не намерены участвовать в разрушении газеты»: редакция «Ведомостей» опубликовала заявление по поводу смены владельца 

Общество2 906

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Журналисты «Ведомостей» выступают против превращения газеты в инструмент влияния и планируют отстаивать наработанные за 20 лет принципы работы редакции. Такое заявление сотрудники опубликовали после завершения сделки по продаже издания медиаменеджеру Ивану Еремину.

«Появление в составе акционеров «Ведомостей» человека, руководящего агентством "Федералпресс", которое, по данным сайта госзакупок, активно сотрудничает с властями и отдельными госучреждениями и занимается "подготовкой и публикацией материалов в интересах заказчика", не может нас не тревожить», — рассказали журналисты.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в издании, сотрудники не верят, что «Ведомости» приобретались для получения прибыли. Журналисты уверены, что покупка «Ведомостей» обусловлена не только коммерческими целями, и опасаются, что новый владелец будет пытаться вмешиваться в редакционную политику. Они также отметили близость Еремина к властным структурам.

«Заключение сделки и появление в ней Ивана Еремина выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями "Ведомостей", которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес», — говорится в заявлении.

Сегодня стало известно, что новым владельцем «Ведомостей» через акционерное общество «Саппорт» стал издатель и владелец медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин. Медиаменеджер заявил, что планирует приумножить число читателей за счет активной региональной экспансии. В сделке должен был участвовать и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков, который в результате отказался от покупки из-за сложной ситуации на рынке.

Теги:
sn, свобода слова, продажа, «ведомости»
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