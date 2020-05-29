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№ 55 от 29 мая 2020

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ФСБ провела проверку в Минстрое Мурманской области 

Общество28

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

28
 

В министерстве строительства Мурманской области прошли следственные действия. Как сообщил «Новой газете» источник в областной Думе, их провели сотрудники ФСБ.

Губернатор Андрей Чибис, подтвердивший на брифинге визит силовиков в правительство региона, утверждает, что проводился не обыск, а «проверочные мероприятиями». Информационное агентство «СеверПост» со ссылкой на свои источники настаивает, что произведена выемка документов.

Губернатор сообщил, что проверка проводится на предмет нарушений в подведомственном региональному Минстрою Фонде капитального ремонта.

Силовики уже второй раз за месяц проявляют интерес к властным структурам Мурманской области. Напомним, двумя неделями ранее с обыском пришли к экс-главе Минздрава области Валерию Перетрухину, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.

Теги:
sn, фсб, минстрой, мурманская область

Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения 

Политика960

960
 

США разорвали отношения со Всемирной организацией здравоохранения из-за отказа руководства ее реформировать. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп на онлайн пресс-конференции в Белом доме.

Выделенные на ее работу средства американский лидер планирует перенаправить другим организациям. В ходе выступления перед журналистами Трамп обвинил ВОЗ и Китай в распространении коронавируса, которым заразились более 5,5 миллиона человек по всему миру.

Президент США также рассказал, что поручил своей администрации отменить все исключения, обеспечивающие особый подход в отношениях с Гонконгом, а также прекратить предоставлять этой территории торговые льготы. Американский лидер объяснил это тем, что Китай не сдержал своего обещания обеспечить автономность специального административного районе, и пригрозил санкциями официальным лицам КНР и Гонконга.

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В середине апреля Трамп назвал неэффективной работу ВОЗ во время пандемии, и США приостановили финансирование организации. По его мнению, ВОЗ публиковала неточные данные о коронавирусе, из-за чего в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло бы. В мае американский лидер потребовал от ВОЗ провести реформы и в течение 30 дней доказать свою независимость от Китая.

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Теги:
sn, сша, китай, трамп, всемирная организация здравоохранения
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