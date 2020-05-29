ФСБ провела проверку в Минстрое Мурманской области 

В министерстве строительства Мурманской области прошли следственные действия. Как сообщил «Новой газете» источник в областной Думе, их провели сотрудники ФСБ.

Губернатор Андрей Чибис, подтвердивший на брифинге визит силовиков в правительство региона, утверждает, что проводился не обыск, а «проверочные мероприятиями». Информационное агентство «СеверПост» со ссылкой на свои источники настаивает, что произведена выемка документов.

Губернатор сообщил, что проверка проводится на предмет нарушений в подведомственном региональному Минстрою Фонде капитального ремонта.

Силовики уже второй раз за месяц проявляют интерес к властным структурам Мурманской области. Напомним, двумя неделями ранее с обыском пришли к экс-главе Минздрава области Валерию Перетрухину, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.