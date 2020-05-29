Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения 

США разорвали отношения со Всемирной организацией здравоохранения из-за отказа руководства ее реформировать. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп на онлайн пресс-конференции в Белом доме.

Выделенные на ее работу средства американский лидер планирует перенаправить другим организациям. В ходе выступления перед журналистами Трамп обвинил ВОЗ и Китай в распространении коронавируса, которым заразились более 5,5 миллиона человек по всему миру.

Президент США также рассказал, что поручил своей администрации отменить все исключения, обеспечивающие особый подход в отношениях с Гонконгом, а также прекратить предоставлять этой территории торговые льготы. Американский лидер объяснил это тем, что Китай не сдержал своего обещания обеспечить автономность специального административного района, и пригрозил санкциями официальным лицам КНР и Гонконга.

В середине апреля Трамп назвал неэффективной работу ВОЗ во время пандемии, и США приостановили финансирование организации. По его мнению, ВОЗ публиковала неточные данные о коронавирусе, из-за чего в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло бы. В мае американский лидер потребовал от ВОЗ провести реформы и в течение 30 дней доказать свою независимость от Китая.