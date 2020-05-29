Минюст не стал включать в новую версию проекта КоАП увеличение штрафов за нарушение ПДД

Минюст решил отказаться от увеличения размера штрафов за нарушения правил дорожного движения. Это следует из новой версии проекта Кодекса об административных правонарушениях, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

«Действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены. В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП», — уточнили в пресс-службе Минюста.

Первоначальный проект нового КоАП, который был опубликован для общественного обсуждения в конце января, предполагал увеличение штрафов за превышение скоростных лимитов на 20–40 км/ч до 3 тысяч рублей, а за превышение на 40–60 км/ч — до 4 тысяч рублей.

Первый проект вызвал волну критики со стороны депутатов Госдумы и членов правительства. Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что подобные штрафы будут «непосильными» для россиян. После этого в Минюсте решили доработать проект. Разработка нового КоАП началась в прошлом году для упорядочения документа, в который за 17 лет существования внесли около 5 тысяч правок.