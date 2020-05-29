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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Минюст не стал включать в новую версию проекта КоАП увеличение штрафов за нарушение ПДД
Минюст решил отказаться от увеличения размера штрафов за нарушения правил дорожного движения. Это следует из новой версии проекта Кодекса об административных правонарушениях, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
«Действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены. В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП», — уточнили в пресс-службе Минюста.
Первоначальный проект нового КоАП, который был опубликован для общественного обсуждения в конце января, предполагал увеличение штрафов за превышение скоростных лимитов на 20–40 км/ч до 3 тысяч рублей, а за превышение на 40–60 км/ч — до 4 тысяч рублей.
Первый проект вызвал волну критики со стороны депутатов Госдумы и членов правительства. Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что подобные штрафы будут «непосильными» для россиян. После этого в Минюсте решили доработать проект. Разработка нового КоАП началась в прошлом году для упорядочения документа, в который за 17 лет существования внесли около 5 тысяч правок.
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем из-за проведения перенесенного с 9 мая парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ опубликован на официальном портале главы государства.
Первые парадные расчеты появятся на Красной площади в 10 утра, а на 10 часов вечера запланирован праздничный салют. Парады, согласно указу, пройдут и других российских городах.
Подготовка к мероприятию в вооруженных силах уже началась несмотря на пандемию. Путин поручил Шойгу обеспечить самый строгий режим безопасности во время проведения репетиций.
В этом году в День Победы главный парад на Красной площади не состоялся из-за пандемии. Во многих городах 9 мая прошли только авиапарады. Путин пообещал «обязательно» провести мероприятие в более благоприятное время и назначил его на 24 июня. Ранее отмененный марш «Бессмертного полка» глава государства предложил перенести на 26 июля, когда отмечается День Военно-морского флота.
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