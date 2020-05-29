Сделка по продаже «Ведомостей» завершена. Новым владельцем стал издатель Иван Еремин

Завершилась сделка по продаже газеты «Ведомости», новым владельцем стало акционерное общество «Саппорт». Об этом «Медузе» сообщил гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров.

Как накануне сообщали «Ведомости», «Саппорт» контролируют основатель медиахолдинга и информационного агентсва «ФедералПресс» Иван Еремин и 34-летний издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Еремин также является основателем сайта Уралполит.ру: он запустил его вместе со своей экс-супругой Аксаной Пановой, которая позже создала популярные региональные порталы Ura.ru и Znak.com.

обновление 20:52 «Ведомости» сообщили, что Константин Зятьков вышел из сделки. Таким образом, единственным владельцем издания стал Иван Еремин.

До этого акциями «Бизнес Ньюс Медиа» владело АО «Аркан инвестмент», принадлежащее Демьяну Кудрявцеву, Владимиру Воронову и Мартину Помпадуру. В марте владельцы сообщили о том, что продают издание. После этого у газеты сменился главный редактор: на место Ильи Булавинова пришел основатель издательского дома «Эксперт» Андрей Шмаров, у которого начался конфликт с журналистами.

Исполняющий обязанности главреда Шмаров запрещал публиковать в газете и на сайте любые тексты на основе опросов «Левада-центра». Под запретом оказалась и критика поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Также стало известно, что до этого Шмаров без согласования с авторами изменил заголовок материала о продаже венесуэльских активов на противоположный по смыслу.