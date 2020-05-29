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№ 55 от 29 мая 2020

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В Курганской области заключенные изнасиловали и убили сокамерника. Для руководства ограничились представлением

Общество1 357

Юлия БаталоваНовая газета

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В Курганской области следственный отдел СК по Кетовскому району завершил расследование дела о сексуальном изнасиловании и убийстве двумя заключенными исправительной колонии №2 своего сокамерника с особой жестокостью (ч.2 ст. 132 и ч.2 ст. 105 УК).

В ведомстве сообщили, что «в сентябре 2019 года двое осужденных, находясь на территории отряда ИК-2, жестоко избили деревянным бруском и металлическим ломом своего сокамерника. Также они совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера. От полученных телесных повреждений он спустя непродолжительное время скончался».

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», по результатам проведенного расследования, руководству УФСИН по Курганской области внесли представление об устранении условий и причин, которые способствовали совершению данного преступления. В отношении руководства и сотрудников колонии, допустивших на своей территории совершение тяжких преступлений, уголовное дело не возбуждено.

Глава Подмосковья анонсировал открытие парикмахерских с 3 июня

Общество1 057

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В Московской области с 3 июня смогут возобновить работу парикмахерские, заявил в эфире «России-1» губернатор Андрей Воробьев. 

По его словам, в подмосковных парикмахерских введут новые меры безопасности. Так, сотрудники и клиенты должны быть в масках. Воробьев не исключил, что мастеров могут обязать носить на лице специальные прозрачные защитные маски.

Губернатор объяснил решение открыть парикмахерские тем, что жители Подмосковья продолжают стричься, но ездят к мастерам домой. «В какой-то уже подпольный бизнес превращается, не дело», — сказал Воробьев.

В Московской области с 23 мая уже перестал действовать режим пропусков для выхода из дома. Накануне глава Подмосковья подписал постановление о частичном ослаблении ограничений по коронавирусу. Так, с 1 июня в регионе снова могут открыться библиотеки, химчистки, мастерские по ремонту компьютерной техники. Также для свободного посещения с 29 мая открыли парки и кладбища. Ограничений на время прогулок подмосковные власти не установили.

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Теги:
kb, коронавирус, снятие ограничений, Подмосковье
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