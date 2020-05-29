В Курганской области заключенные изнасиловали и убили сокамерника. Для руководства ограничились представлением

В Курганской области следственный отдел СК по Кетовскому району завершил расследование дела о сексуальном изнасиловании и убийстве двумя заключенными исправительной колонии №2 своего сокамерника с особой жестокостью (ч.2 ст. 132 и ч.2 ст. 105 УК).

В ведомстве сообщили, что «в сентябре 2019 года двое осужденных, находясь на территории отряда ИК-2, жестоко избили деревянным бруском и металлическим ломом своего сокамерника. Также они совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера. От полученных телесных повреждений он спустя непродолжительное время скончался».

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», по результатам проведенного расследования, руководству УФСИН по Курганской области внесли представление об устранении условий и причин, которые способствовали совершению данного преступления. В отношении руководства и сотрудников колонии, допустивших на своей территории совершение тяжких преступлений, уголовное дело не возбуждено.