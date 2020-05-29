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№ 55 от 29 мая 2020

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Глава Подмосковья анонсировал открытие парикмахерских с 3 июня

Общество983

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В Московской области с 3 июня смогут возобновить работу парикмахерские, заявил в эфире «России-1» губернатор Андрей Воробьев. 

По его словам, в подмосковных парикмахерских введут новые меры безопасности. Так, сотрудники и клиенты должны быть в масках. Воробьев не исключил, что мастеров могут обязать носить на лице специальные прозрачные защитные маски.

Губернатор объяснил решение открыть парикмахерские тем, что жители Подмосковья продолжают стричься, но ездят к мастерам домой. «В какой-то уже подпольный бизнес превращается, не дело», — сказал Воробьев.

В Московской области с 23 мая уже перестал действовать режим пропусков для выхода из дома. Накануне глава Подмосковья подписал постановление о частичном ослаблении ограничений по коронавирусу. Так, с 1 июня в регионе снова могут открыться библиотеки, химчистки, мастерские по ремонту компьютерной техники. Также для свободного посещения с 29 мая открыли парки и кладбища. Ограничений на время прогулок подмосковные власти не установили.

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Теги:
kb, коронавирус, снятие ограничений, Подмосковье

В Башкирии каждый шестой из трех тысяч заболевших COVID-19 оказался медработником

Общество394

394
 

В Башкортостане заражение коронавирусом подтвердилось у 558 медицинских работников, рассказали «Коммерсанту» в региональном управлении Роспотребнадзора. Это почти 18% от всех 3105 заболевших в республике к настоящему моменту. Из них, по данным республиканского отраслевого профсоюза, страховые выплаты пока получили только 13 человек.

Самые большие вспышки произошли в центре региона Уфе: в закрытой на карантин в начале апреля республиканской клинической больнице имени Куватова выявили всего 194 заболевших медработника, а в республиканском онкологическом диспансере — 53.

Еще 18 медработников заболели в ЦРБ города Белебеево, следует из статистики Роспотребнадзора. На эту больницу приходится и единственная известная в регионе смерть медика от коронавируса: 27 апреля там умерла медсестра Елена Никонорова. Республиканский Минздрав отказывался называть COVID-19 причиной ее смерти и внес ее в статистику спустя три недели.

Ограничения после обнаружения заболевших пациентов вводились еще в нескольких больницах Башкортостана: в отделении горбольницы №21 Уфы, в двух больницах Стерлитамака, другого крупного города республики, а также в трех отделениях Кармаскалинской ЦРБ и в хирургическом отделении больницы в Старобалтачево.

Федеральные власти не отчитывались об общем числе заболевших медработников. Данные предоставляли власти отдельных регионов, в общей сложности они сообщали о порядка 10 тысячах заболевших, подсчитывали журналисты. Всего в России с коронавирусными пациентами работают 125 тысяч медработников (именно такому числу в апреле полагались обещанные Путиным выплаты). Их них, по данным Минздрава, от коронавируса умер 101 человек; в списке погибших, которое ведет врачебное сообщество, имен втрое больше (на 29 мая их было 311).

Теги:
врачи, башкирия, коронавирус, va
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