Глава Подмосковья анонсировал открытие парикмахерских с 3 июня

В Московской области с 3 июня смогут возобновить работу парикмахерские, заявил в эфире «России-1» губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, в подмосковных парикмахерских введут новые меры безопасности. Так, сотрудники и клиенты должны быть в масках. Воробьев не исключил, что мастеров могут обязать носить на лице специальные прозрачные защитные маски.

Губернатор объяснил решение открыть парикмахерские тем, что жители Подмосковья продолжают стричься, но ездят к мастерам домой. «В какой-то уже подпольный бизнес превращается, не дело», — сказал Воробьев.

В Московской области с 23 мая уже перестал действовать режим пропусков для выхода из дома. Накануне глава Подмосковья подписал постановление о частичном ослаблении ограничений по коронавирусу. Так, с 1 июня в регионе снова могут открыться библиотеки, химчистки, мастерские по ремонту компьютерной техники. Также для свободного посещения с 29 мая открыли парки и кладбища. Ограничений на время прогулок подмосковные власти не установили.