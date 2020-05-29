В Башкирии каждый шестой из трех тысяч заболевших COVID-19 оказался медработником

В Башкортостане заражение коронавирусом подтвердилось у 558 медицинских работников, рассказали «Коммерсанту» в региональном управлении Роспотребнадзора. Это почти 18% от всех 3105 заболевших в республике к настоящему моменту. Из них, по данным республиканского отраслевого профсоюза, страховые выплаты пока получили только 13 человек.

Самые большие вспышки произошли в центре региона Уфе: в закрытой на карантин в начале апреля республиканской клинической больнице имени Куватова выявили всего 194 заболевших медработника, а в республиканском онкологическом диспансере — 53.

Еще 18 медработников заболели в ЦРБ города Белебеево, следует из статистики Роспотребнадзора. На эту больницу приходится и единственная известная в регионе смерть медика от коронавируса: 27 апреля там умерла медсестра Елена Никонорова. Республиканский Минздрав отказывался называть COVID-19 причиной ее смерти и внес ее в статистику спустя три недели.

Ограничения после обнаружения заболевших пациентов вводились еще в нескольких больницах Башкортостана: в отделении горбольницы №21 Уфы, в двух больницах Стерлитамака, другого крупного города республики, а также в трех отделениях Кармаскалинской ЦРБ и в хирургическом отделении больницы в Старобалтачево.

Федеральные власти не отчитывались об общем числе заболевших медработников. Данные предоставляли власти отдельных регионов, в общей сложности они сообщали о порядка 10 тысячах заболевших, подсчитывали журналисты. Всего в России с коронавирусными пациентами работают 125 тысяч медработников (именно такому числу в апреле полагались обещанные Путиным выплаты). Их них, по данным Минздрава, от коронавируса умер 101 человек; в списке погибших, которое ведет врачебное сообщество, имен втрое больше (на 29 мая их было 311).