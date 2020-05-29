Открытие главного храма Вооруженных сил назначили на 22 июня. На закрытой церемонии ожидают Владимира Путина

Как стало известно «Новой газете», церемония открытия храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня. По словам источника, знакомого с ходом подготовки церемонии, на закрытом торжественном мероприятии будет присутствовать президент Владимир Путин.

Отметим, что 22 июня будет также открытие Ржевского мемориала советскому солдату, которое президент обещал посетить. «В планах президента посетить и храм, и новый мемориал», — уточнил «Новой газете» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Новая» также направила запрос по этому поводу в Минобороны.

Ранее о дате мероприятия сообщили также Интерфакс и ТАСС. «Открытие храма запланировано на 22 июня, который отмечается в России как День памяти и скорби», — сказал информированный источник обоих агентств.

Храм планировали открыть в канун Дня Победы — 6 мая, но в конце апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции дата была отодвинута на более поздний срок.

По словам собеседника агентств, церемония открытия храма начнется рано утром с молебна, затем центром событий станет музейный комплекс «Дорога Памяти», как и храм, созданный к 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Последний громкий скандал в храме был связан с мозаичными панно внутри собора: на одном из них были изображены участники парада Победы с портретом Иосифа Сталина, а на другом нынешние первые лица государства, включая Владимира Путина, во время празднования присоединения Крыма. Из-за общественной критики оба панно пришлось спешно переделывать.

Изначально в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства храма. «Новая газета» тогда пообщалась с автором мозаики, который подтвердил ее наличие в Храме. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

После этого в конце апреля стало известно, что мозаику с Путиным в строящемся соборе демонтировали. На месте, где были руководители государства, теперь изображены монахи, держащие икону Корсунской Богоматери. Надпись «Крымская весна» заменена на надпись «Навеки с Россией».