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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
В Екатеринбурге владельца склада «Красное и Белое» оштрафовали на 450 тысяч рублей из-за вспышки коронавируса
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 450 тысяч рублей склад «Абсолют» сети алкомаркетов «Красное и Белое», где произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Юридическое лицо, ответственное за распределительный центр магазинов «Красное и Белое» в Екатеринбурге, признали виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП).
Роспотребнадзор во время проверки обнаружил нехватку средств защиты для сотрудников и отсутствие бактерицидных ламп. Кроме того, на складе трудились работники, контактировавшие с заболевшими, а температуру перед сменой там не измеряли.
О вспышке коронавируса на складе сети алкомаркетов «Красное и Белое» в Екатеринбурге стало известно в середине мая. Тогда инфекция подтвердилась у сотни работников, к 26 мая число зараженных достигло 180. Прокуратура также возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.
Теги:kb, коронавирус, екатеринбург
Больше 30 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить Илью Азара и всех задержанных за пикеты
Больше 31 тысячи человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить журналиста издания Илью Азара и всех задержанных за одиночные пикеты.
Накануне Тверской суд Москвы арестовал Азара на 15 суток за пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Пикет проходил 26 мая у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38. За тот же пикет арестовали на 15 суток активиста Виктора Немытова, сегодня наказание ему заменили на штраф, переквалифицировав статью правонарушения.
В связи с арестами серия пикетов на Петровке возобновилась. Вчера полиция задерживала главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, на них составили протоколы. Сегодня акции в поддержку Азара прошли не только в Москве, но и других городах страны. По оценкам корреспондента «Новой», на пикетах в столице задержали около 25 человек.