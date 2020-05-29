В Екатеринбурге владельца склада «Красное и Белое» оштрафовали на 450 тысяч рублей из-за вспышки коронавируса

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 450 тысяч рублей склад «Абсолют» сети алкомаркетов «Красное и Белое», где произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Юридическое лицо, ответственное за распределительный центр магазинов «Красное и Белое» в Екатеринбурге, признали виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП).

Роспотребнадзор во время проверки обнаружил нехватку средств защиты для сотрудников и отсутствие бактерицидных ламп. Кроме того, на складе трудились работники, контактировавшие с заболевшими, а температуру перед сменой там не измеряли.

О вспышке коронавируса на складе сети алкомаркетов «Красное и Белое» в Екатеринбурге стало известно в середине мая. Тогда инфекция подтвердилась у сотни работников, к 26 мая число зараженных достигло 180. Прокуратура также возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.