Пенсионный стаж работающих с коронавирусом медиков пересчитают по формуле «день за три»

Пенсионный стаж медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, в 2020 году сформируют из расчета день за три. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, заработает спецстаж в полгода», — уточнил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Для этого работодатель должен подать информацию о медиках, помогающих пациентам с коронавирусом или подозрением на него, в территориальные органы Пенсионного фонда. Сейчас же страховая пенсия назначается медработникам досрочно. Основное условие для выхода на пенсию для них — это 25-летний стаж работы в сельской местности или 30-летний — в городе.

Проект постановления правительства о льготном порядке расчета пенсионного стажа Минтруд подготовил по поручению президента Владимира Путина.

В начале апреля глава государства установил специальные федеральные выплаты медработникам, борющимся с COVID-19: врачи ежемесячно должны получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч, младший персонал и водители «скорых» — по 25 тысяч рублей. В апреле на эти цели правительство выделило 50 млрд рублей, в мае — еще свыше 22 млрд.