В Москве у главка МВД на Петровке задержали больше 20 участников акции в поддержку журналиста Ильи Азара

В Москве на Петровке, 38, где должна была пройти пикетная очередь в поддержку арестованного за пикет журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, задержали больше двадцати человек. Задержания начались еще до начала акции, многие задержанные не успели достать плакаты.

Как сообщает корреспондент «Новой» с места событий, в автозак отвели мундепов Юлию Галямину, Андрея Морева, Елену Русакову, Елену Филину, снятых кандидатов в Мосгордуму Кирилла Гончарова и Сергея Цукасова, адвоката Евгения Сваровского и других.

Задержание Юлии Галяминой. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Первого задержанного, сидевшего на тротуаре без плаката активиста Константина Фокина, полицейские несли за руки. Сотрудники полиции перед задержаниями в мегафон требовали у всех разойтись, поскольку «в городе действует режим повышенной готовности, и данная акция незаконна».

Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Вскоре после задержания политиков и людей с плакатами полицейские стали требовать пресс-карты и документы у всех присутствующих. После этого не менее пяти человек без журналистского удостоверения отвели в автозак (одна из задержанных была гражданским журналистом и вела трансляцию для ютьюб-канала «Другое мнение»).

Задержание автора канала «Другое мнение». Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Позже задержали журналистов «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр. Они показали полицейским пресс-карты, но у них не было редакционного задания.

Задержание Плющева и Фельгенгауэр. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

За несколько часов до этого у Петровки,38 также задержали депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина. Задержания вновь прошли днем 29 мая у Гостиного двора в Петербурге: как сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа», в автозаке оказались четверо активистов, остальных (на месте находятся несколько десятков человек) предупреждают о недопустимости акции.

Задержание мундепа Гагаринского района Елены Русаковой. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Более десяти человек у главка МВД были задержаны полицейскими и накануне — спустя несколько часов после того, как Тверской суд арестовал на 15 суток Илью Азара, выходившего на это место в одиночный пикет против уголовного преследования создателя паблика «Омбудсмен полиции». Петиция с требованием освободить журналиста и всех остальных задержанных на пикетах собрала уже почти 30 тысяч подписей.

Задержанного в один день с Азаром активиста Виктора Немытова, которого также арестовали на 15 суток за пикет в поддержку «Омбудсмена полиции», в ходе апелляции в Мосгорсуде 29 мая освободили, заменив ему арест на штраф. Оспаривание ареста Азара назначили на понедельник, 1 июня: его адвокат рассказал, что приставы долго отказывались пускать его в здание суда, чтобы подать жалобу на судебное решение.