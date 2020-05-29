Мосгорсуд отменил арест активиста Немытова, вышедшего с пикетом в поддержку создателя «Омбудсмена полиции»

Московский городской суд освободил активиста Виктора Немытова, арестованного на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

Суд переквалифицировал статью, по которой обвиняли активиста: повторное нарушение правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) заменили на невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (20.6.1 КоАП). Немытову назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, но освободили его от оплаты.

26 мая у здания Главного управления МВД России по Москве прошли одиночные пикеты в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, на которого заведены несколько уголовных дел. Сам бывший полицейский Воронцов своей вины не признает, а защита заявляет, что преследование связано с его правозащитной деятельностью. Во время пикетов были задержаны Илья Азар, координатор «Открытой России» Татьяна Усманова и активисты Максим Кондратьев и Виктор Немытов. Немытова и Азара арестовали на 15 суток.

После этого к зданию столичного МВД вышли журналисты и активисты с пикетом в поддержку арестованных, многих из них, в том числе главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, задержали и отпустили через несколько часов, составив на них протоколы. Акции в поддержку арестованных прошли в Санкт-Петербурге и других городах.