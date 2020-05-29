В Москве сотрудника «Перекрестка» оштрафовали за российский флаг, висевший на входе правее флага города

В Москве мировой судья участка №20 в Южном Бутове Светлана Бобылева на прошлой неделе оштрафовала на 2 тысячи рублей Семушкина В.Н за неправильно висевший на фасаде супермаркета «Перекресток» флаг России.

Как говорится в решении, на которое обратило внимание РИА Новости, на входе в магазин на улице Веневская флаг «был расположен справа от флага города Москвы», что является нарушением порядка его вывешивания (ст. 17.10 КоАП, максимальный штраф по ней для граждан 3 тысячи, а для юрлиц — 150 тысяч рублей).

Согласно закону о государственном флаге, при одновременном размещении нескольких флагов российский триколор всегда должен находиться слева от других полотнищ, если стоять к ним лицом.

Протокол составили после обращения в полицию в конце февраля гражданина по фамилии Солохин, говорится в решении. Как отмечает РИА Новости, статья о нарушениях при вывешивании флага применяется редко: это ее первое применение в Москве в этом году, в прошлом году по ней оштрафовали двух человек, а в 2018-м — трех.