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№ 55 от 29 мая 2020

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В Москве сотрудника «Перекрестка» оштрафовали за российский флаг, висевший на входе правее флага города

Общество1 995

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В Москве мировой судья участка №20 в Южном Бутове Светлана Бобылева на прошлой неделе оштрафовала на 2 тысячи рублей Семушкина В.Н за неправильно висевший на фасаде супермаркета «Перекресток» флаг России.

Как говорится в решении, на которое обратило внимание РИА Новости, на входе в магазин на улице Веневская флаг «был расположен справа от флага города Москвы», что является нарушением порядка его вывешивания (ст. 17.10 КоАП, максимальный штраф по ней для граждан 3 тысячи, а для юрлиц — 150 тысяч рублей). 

Согласно закону о государственном флаге, при одновременном размещении нескольких флагов российский триколор всегда должен находиться слева от других полотнищ, если стоять к ним лицом.

Протокол составили после обращения в полицию в конце февраля гражданина по фамилии Солохин, говорится в решении. Как отмечает РИА Новости, статья о нарушениях при вывешивании флага применяется редко: это ее первое применение в Москве в этом году, в прошлом году по ней оштрафовали двух человек, а в 2018-м — трех.

Магазин на улице Веневская в Южном Бутове. Фото: Google Maps

 

Теги:
флаги, москва, va

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Политика1 373

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Премьер-министр Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства. 

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — заявил глава кабмина. На помощь государства, согласно постановлению правительства, смогут претендовать телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства, издатели книг, газет, журналов и периодики.

В качестве мер поддержки российские медиа смогут получить:

  • полугодовую отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) и по арендным платежам при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности
  • беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат
  • льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели
  • мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок

В правительстве отмечают, что в условиях пандемии стала снижаться выручка от продажи книг и прессы, сокращаются и доходы от рекламы. В кабмине обращают внимание, что особенно страдают небольшие компании и организации отрасли в регионах, большинство из которых относятся к малому и среднему бизнесу.

Для них дополнительно решили предусмотреть отсрочку по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ), реструктуризацию выплат. Представителям малого и среднего бизнеса также окажут прямую поддержку в виде грантов, которые можно потратить на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.

Правительство составило перечень пострадавших от коронавируса отраслей в конце марта и несколько раз его дополняло. В список, в частности, вошли туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки и ряд других отраслей.

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Теги:
kb, коронавирус, правительство, сми
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