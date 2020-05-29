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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — заявил глава кабмина. На помощь государства, согласно постановлению правительства, смогут претендовать телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства, издатели книг, газет, журналов и периодики.
В качестве мер поддержки российские медиа смогут получить:
- полугодовую отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) и по арендным платежам при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности
- беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат
- льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели
- мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок
В правительстве отмечают, что в условиях пандемии стала снижаться выручка от продажи книг и прессы, сокращаются и доходы от рекламы. В кабмине обращают внимание, что особенно страдают небольшие компании и организации отрасли в регионах, большинство из которых относятся к малому и среднему бизнесу.
Для них дополнительно решили предусмотреть отсрочку по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ), реструктуризацию выплат. Представителям малого и среднего бизнеса также окажут прямую поддержку в виде грантов, которые можно потратить на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.
Правительство составило перечень пострадавших от коронавируса отраслей в конце марта и несколько раз его дополняло. В список, в частности, вошли туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки и ряд других отраслей.
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