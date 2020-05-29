Адвокат подал жалобу на арест спецкора «Новой» Ильи Азара

Адвокат Леонид Соловьев подал жалобу на решение Тверского районного суда об аресте на 15 суток журналиста «Новой газеты» Ильи Азара. Об этом «Новой газете» сообщил сам защитник.

По словам Соловьева, приставы сначала не хотели пускать его в здание суда, мотивируя это тем, что сейчас карантин. Также адвокату угрожали составлением протокола за видеосъемку во время разговора с приставами.

Соловьеву пришлось связаться с председателем Тверского районного суда, чтобы ему предоставили возможность для подачи жалобы на арест его подзащитного. «Я все-таки дозвонился до председателя, объяснил ему всю ситуацию. Она пошла навстречу, дала распоряжение приставам пустить меня в здание суда», — рассказывает адвокат.

В жалобе Соловьев указал, что решение по делу Ильи Азара является необоснованным. По словам адвоката, согласно Кодексу об административных правонарушениях, рассмотрение его жалобы должны будут назначить на следующий день.

28 мая Тверской районный суд Москвы арестовал спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара на 15 суток за участие в одиночном пикете. Протокол на него составили статье о повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

26 мая у здания Главного управления МВД России по Москве прошли одиночные пикеты в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, на которого заведены несколько уголовных дел. Сам бывший полицейский Воронцов своей вины не признает, а защита заявляет, что преследование связано с его правозащитной деятельностью. Во время пикетов были задержаны Илья Азар, координатор «Открытой России» Татьяна Усманова и активисты Максим Кондратьев и Виктор Немытов, которого 27 мая также арестовали на 15 суток.