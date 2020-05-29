В Кабардино‑Балкарии на адвоката, рассказавшую об угрозе изнасилования полицейскими, завели уголовное дело

В Кабардино‑Балкарии на адвокатов Диану Ципинову и Ратмира Жилокова завели уголовное дело о применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Ранее Ципинова пожаловались на то, что полицейские ее задержали и угрожали изнасиловать.

По версии следствия, 20 мая Жилоков приехал в город Нарткала к своей доверительнице, работающей в казино, в котором проводили обыск полицейские. «[Жилоков]начал в грубой форме разговаривать с сотрудниками полиции, провоцировал их конфликт, предлагая одному из них снять форму и подраться. Он подошел вплотную к сотруднику полиции, после чего лбом нанес ему удар в голову и толкнул», — говорится в сообщении.

Адвоката задержали и доставили в отдел полиции, куда к нему попытались пройти его коллеги, но их не пустили из-за отсутствия адвокатских ордеров, масок и перчаток. Вскоре к отделу полиции подъехала Диана Ципинова и, «воспользовавшись тем, что один из сотрудников покидал здание и не закрыл за собой дверь», вместе с двумя другими адвокатами прошла внутрь, но их остановил дежурный. Сотрудники полиции под руководством начальника отдела вытеснили адвокатов за дверь, после чего Ципинова попыталась вернуться обратно и «нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха» полицейскому и была задержана, утверждают в СК.

Накануне СК начал проверку заявления адвокатов о незаконном применении силы со стороны полицейских. По словам адвокатов, Жилоков не ударял сотрудника МВД, между ними были лишь словесная перепалка. Тем не менее мужчину заковали в наручники и задержали. Когда к отделу полиции приехали защитники Жилкова, их с применением силы грубо вытолкали из помещения, а Ципинову задержали. Адвокат рассказала, что ее продержали всю ночь в отделе и угрожали «применением группового насилия сексуального характера».