В МВД предложили создать для мигрантов приложение, оценивающее их «рейтинг социального доверия»

Эксперты МВД предложили создать приложение, которое должны будут устанавливать все мигранты, приезжающие на работу в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К приложению «Мигрант» будет привязан цифровой профиль иностранца, который будет оценивать «рейтинг социального доверия» к нему. В нем будет содержаться информация о социально-правовом статусе мигранта, его биометрические данные, сведения о здоровье, криминальном прошлом или его отсутствии.

«После открытия границ России предлагается установить предписание, которое сделает обязательным подключение приложения для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту», — утверждает собеседник агентства.

Эксперты МВД также рассматривают вопрос о правовой амнистии не совершавших преступлений мигрантов, которые находятся в России на нелегальном или полулегальном положении. Авторы прогноза развития ситуации в миграционной сфере считают, что это поможет провести массовую государственную регистрацию.

Из-за пандемии коронавируса Россия временно закрыла границы с другими странами. Российские власти временно отказались от депортации иностранцев, а их патенты решили продлевать автоматически. Мигранты без патента могут работать, не оформляя его.