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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
В Москве у главка МВД на Петровке задержали стоявшего в пикете депутата Мосгордумы Сергея Митрохина
«Новая газета»редакция
В Москве у Петровки, 38 задержали депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который стоял в одиночном пикете. Как рассказал сам политик «Новой», в автозаке также оказалась его помощница Мария Чуприна и проводивший отдельно от них пикет активист Вадим Самолкин, а его самого уже доставили в ОВД «Тверское».
Митрохин вышел к зданию московского главка МВД с плакатом «Нет полицейским репрессиям! Свободу Илье Азару!». «Я успел простоять минуты три-четыре, когда ко мне подошла толпа сотрудников полиции. Они огородили меня и сказали, что я могу продолжать сколько хочу. А потом уже подошли другие полицейские и без объяснения причин отвели меня в автозак», — рассказал Митрохин.
Помощница Митрохина Мария Чуприна уточнила, что сама она не стояла в пикете, плакатов с собой у нее не было; причину задержания ей также не объяснили. У третьего задержанного на данный момент, активиста Вадима Самолкина, как видно на трансляции Sota.Vision, с собой был небольшой плакат с лозунгом ПАРНАСа «Пора решать самим».
Пикеты в поддержку арестованного на 15 суток за одиночный пикет спецкора «Новой газеты» Ильи Азара прошли днем 29 мая также и в Новосибирске. Через несколько часов в Москве на Петровке, 38 должна начаться пикетная очередь, анонсированная муниципальным депутатом Юлией Галяминой. В ГУ МВД по Москве уже выступили с предостережением о возможной ответственности за участие в ней.
Накануне несколько десятков человек были задержаны в Москве и Петербурге на акциях солидарности с Азаром. Полицейские объясняли это действующими в городах ограничениями на массовые мероприятия из-за коронавируса. На участников акций составили протоколы о нарушении режима самоизоляции и правил пикетирования.
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