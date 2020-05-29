В Новосибирске и Екатеринбурге прошли пикеты в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара

В нескольких российских городах, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве, прошли пикеты в поддержку спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, которого накануне суд отправил в спецприемник на 15 суток за одиночный пикет.

В Новосибирске, как сообщает «Тайга.инфо», акция солидарности прошла в Первомайском сквере. В пикетах приняли участие несколько человек, в том числе журналист издания Ярослав Власов и активистка Александра Попова. Полицейских рядом не было, пикеты прошли спокойно.

В Екатеринбурге с плакатом к зданию ГУ МВД по Свердловской области вышел шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. В Москве у столичного главка МВД на Петровке задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина вместе с помощницей, а также еще одного активиста.

Накануне серии пикетов в поддержку Азара состоялись также в Москве и Санкт-Петерубрге; они закончились задержаниями. В Москве у здания главка МВД на Петровке были задержаны восемь коллег Азара, в том числе вставший первым в пикет главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, а также несколько сторонников Либертарианской партии (одного из них оставили в отделении на ночь).

На участников пикетов в Москве составили протоколы за нарушение самоизоляции (ст. 3.18.1 КоАП Москвы), а также на некоторых — за нарушение правил пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Московские муниципальные депутаты анонсировали на 29 мая новую акцию поддержки Азара. В МВД уже выпустили предостережение о привлечении к ответственности за участие в ней.

В Петербурге у Гостиного двора задержали девять человек, на всех составили протоколы по статьям городского КоАП о нарушении самоизоляции. Одного из них, случайно задержанного на улице гражданина Беларуси, оставили в отделении на ночь; по сообщениям активистов, ему вменяют неповиновение полицейским.