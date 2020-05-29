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№ 55 от 29 мая 2020

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Детский омбудсмен предложила ограничить продажу препаратов для прерывания беременности

Общество112

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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажу в аптеках препаратов для прерывания беременности, следует из ее доклада о работе за 2019 год.

Также Кузнецова предлагает сократить финансирование медучреждений, проводящих аборты. По ее мнению, объем выделяемых таким клиникам средств должен быть обратно пропорционален количеству абортов.

«Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности», — уверена Кузнецова.

Все эти предложения детский омбудсмен уже направила в Федеральное Собрание, а доклад представила Кремлю. В документе приводятся данные Росстата и Счетной палаты, согласно которым естественная убыль населения в прошлом году стала самой высокой за последние 11 лет. Число умерших за девять месяцев 2019 года было на 259,6 тысяч больше, чем число родившихся. 

Кузнецова неоднократно заявляла о необходимости увеличения уровня рождаемости в России. Накануне она рассказала, что родила седьмого ребенка.

Теги:
kb, аборты, кузнецова

ВЦИОМ: большинство россиян не готовы голосовать на выборах через интернет и по почте

Общество389

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Две трети россиян (69%) хотели бы проголосовать на выборах с помощью бумажных бюллетеней, а не электронных. Об этом свидетельствует данные опроса ВЦИОМ, пишут «Ведомости».

Чуть менее четверти респондентов (23%) предпочли голосование через интернет, еще 2% готовы голосовать по почте. Введение возможности проголосовать на выборах дистанционного не одобрили 49% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 46% россиян. Среди тех, кто одобряет дистанционное голосование — люди в возрасте 18-24 лет и женщины, негативное отношение к нововведениям высказали люди с плохим материальным положением, мужчины, россияне от 35 лет и те, кто обязательно ходит на все выборы.

При этом о принятии закона о голосовании через почту и интернет знали 14% респондентов, 44% — ничего об этом не слышали.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить голосование на выборах через интернет и по почте. Авторы поправок отмечали, что изменения необходимы из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Теги:
nt, соцопрос, голосование
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