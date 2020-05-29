Детский омбудсмен предложила ограничить продажу препаратов для прерывания беременности

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажу в аптеках препаратов для прерывания беременности, следует из ее доклада о работе за 2019 год.

Также Кузнецова предлагает сократить финансирование медучреждений, проводящих аборты. По ее мнению, объем выделяемых таким клиникам средств должен быть обратно пропорционален количеству абортов.

«Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности», — уверена Кузнецова.

Все эти предложения детский омбудсмен уже направила в Федеральное Собрание, а доклад представила Кремлю. В документе приводятся данные Росстата и Счетной палаты, согласно которым естественная убыль населения в прошлом году стала самой высокой за последние 11 лет. Число умерших за девять месяцев 2019 года было на 259,6 тысяч больше, чем число родившихся.

Кузнецова неоднократно заявляла о необходимости увеличения уровня рождаемости в России. Накануне она рассказала, что родила седьмого ребенка.