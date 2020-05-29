ВЦИОМ: большинство россиян не готовы голосовать на выборах через интернет и по почте

Две трети россиян (69%) хотели бы проголосовать на выборах с помощью бумажных бюллетеней, а не электронных. Об этом свидетельствует данные опроса ВЦИОМ, пишут «Ведомости».

Чуть менее четверти респондентов (23%) предпочли голосование через интернет, еще 2% готовы голосовать по почте. Введение возможности проголосовать на выборах дистанционного не одобрили 49% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 46% россиян. Среди тех, кто одобряет дистанционное голосование — люди в возрасте 18-24 лет и женщины, негативное отношение к нововведениям высказали люди с плохим материальным положением, мужчины, россияне от 35 лет и те, кто обязательно ходит на все выборы.

При этом о принятии закона о голосовании через почту и интернет знали 14% респондентов, 44% — ничего об этом не слышали.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить голосование на выборах через интернет и по почте. Авторы поправок отмечали, что изменения необходимы из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.