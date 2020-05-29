Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 55 от 29 мая 2020

Читать номер

ВЦИОМ: большинство россиян не готовы голосовать на выборах через интернет и по почте

Общество13

13
 

Две трети россиян (69%) хотели бы проголосовать на выборах с помощью бумажных бюллетеней, а не электронных. Об этом свидетельствует данные опроса ВЦИОМ, пишут «Ведомости».

Чуть менее четверти респондентов (23%) предпочли голосование через интернет, еще 2% готовы голосовать по почте. Введение возможности проголосовать на выборах дистанционного не одобрили 49% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 46% россиян. Среди тех, кто одобряет дистанционное голосование — люди в возрасте 18-24 лет и женщины, негативное отношение к нововведениям высказали люди с плохим материальным положением, мужчины, россияне от 35 лет и те, кто обязательно ходит на все выборы.

При этом о принятии закона о голосовании через почту и интернет знали 14% респондентов, 44% — ничего об этом не слышали.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить голосование на выборах через интернет и по почте. Авторы поправок отмечали, что изменения необходимы из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Теги:
nt, соцопрос, голосование

В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом. За сутки впервые скончались более 200 пациентов с COVID-19

Общество425

425
 

За сутки в России выявили еще 8572 случая заражения коронавирусной инфекцией, 232 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19. 

Таким образом, общее число летальных исходов в результате заражения достигло 4 374, а суточный прирост новых умерших впервые с начала пандемии превысил отметку в 200 человек. 

В столице число выздоровевших за сутки вновь превысило количество новых заразившихся: справиться с болезнью удалось 3474 жителям столицы. В Севастополе впервые с начала месяца не было зафиксировано новых случаев COVID-19. 

На фоне снижения числа заболевших по всей стране регионы начали постепенно отменять ранее введенные ограничения. Несмотря на продление режима самоизоляции до 14 июня, со следующей недели в Москве разрешат прогулки по определенным дням и индивидуальные занятия спортом по утрам.

Дополняется

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, москва, жертвы, заболевания, коронавирус
Больше интересного в вашей ленте
7 популярных сливочных масел без пальмового масла и трансжиров
Вы будете видеть меньше такого
Ехала в латвийском поезде и узнала, что тут не любят русских, рассказываю как было дело
Вы будете видеть меньше такого
Какая самая длинная река в России? (опросила 10 человек, и лишь один ответил правильно)
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды: синоптики рассказали о странной погоде на предстоящие выходные
Вы будете видеть меньше такого
Как подобрать цвета, которые идут именно вам: безошибочный способ
Вы будете видеть меньше такого
Три черты российских квартир, делающие их менее уютными. Мнение шведки
Вы будете видеть меньше такого
Создаем уют и красоту на маленьком участке
Вы будете видеть меньше такого
Алогичный кот: про Бусика, который себе создает сложности, а чужие проблемы решает легко и непринужденно, по-кошачьи
Вы будете видеть меньше такого
Почему сына Евгения Плющенко называют Гномом Гномычем?
Вы будете видеть меньше такого
Старый сварщик научил меня ставить круги на болгарку картинкой во внутрь. Несколько причин делать так
Вы будете видеть меньше такого
" Великолепный век" сериал и история.Шехзаде Джихангир-реальная жизнь и тяжелая судьба последнего сына султана…
Вы будете видеть меньше такого
7 образов с белыми и красными брюками на девушке 50-го размера: идут или нет?!
Вы будете видеть меньше такого
Я просто беру капусту, лук, 300 грамм фарша и готовлю сытный ужин в духовке: делюсь рецептом
Вы будете видеть меньше такого
Не пропустите очень важную подкормку томатов в стадии бутонизации.
Вы будете видеть меньше такого
Анекдоты для хорошего настроения 🤓
Вы будете видеть меньше такого
К чему готовиться россиянам в июне и кому дадут денег
Вы будете видеть меньше такого
Главное не деньги, а чувство стиля! Как выглядеть ультрамодно этой весной
Вы будете видеть меньше такого
Жизнь принцессы в Средние века: почему никому из нас никогда не захотелось бы ею стать
Вы будете видеть меньше такого
Штормовой зеленый и немного мрамора: Юлианна Караулова показала свою кухню
Вы будете видеть меньше такого
Огурцы, плодоносящие при любых условиях: Топ-5 сортов, которые НИКОГДА не подведут!
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera