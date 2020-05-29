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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
ВЦИОМ: большинство россиян не готовы голосовать на выборах через интернет и по почте
Две трети россиян (69%) хотели бы проголосовать на выборах с помощью бумажных бюллетеней, а не электронных. Об этом свидетельствует данные опроса ВЦИОМ, пишут «Ведомости».
Чуть менее четверти респондентов (23%) предпочли голосование через интернет, еще 2% готовы голосовать по почте. Введение возможности проголосовать на выборах дистанционного не одобрили 49% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 46% россиян. Среди тех, кто одобряет дистанционное голосование — люди в возрасте 18-24 лет и женщины, негативное отношение к нововведениям высказали люди с плохим материальным положением, мужчины, россияне от 35 лет и те, кто обязательно ходит на все выборы.
При этом о принятии закона о голосовании через почту и интернет знали 14% респондентов, 44% — ничего об этом не слышали.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить голосование на выборах через интернет и по почте. Авторы поправок отмечали, что изменения необходимы из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Теги:nt, соцопрос, голосование
В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом. За сутки впервые скончались более 200 пациентов с COVID-19
За сутки в России выявили еще 8572 случая заражения коронавирусной инфекцией, 232 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Таким образом, общее число летальных исходов в результате заражения достигло 4 374, а суточный прирост новых умерших впервые с начала пандемии превысил отметку в 200 человек.
В столице число выздоровевших за сутки вновь превысило количество новых заразившихся: справиться с болезнью удалось 3474 жителям столицы. В Севастополе впервые с начала месяца не было зафиксировано новых случаев COVID-19.
На фоне снижения числа заболевших по всей стране регионы начали постепенно отменять ранее введенные ограничения. Несмотря на продление режима самоизоляции до 14 июня, со следующей недели в Москве разрешат прогулки по определенным дням и индивидуальные занятия спортом по утрам.
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