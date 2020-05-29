В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом. За сутки впервые скончались более 200 пациентов с COVID-19

За сутки в России выявили еще 8572 случая заражения коронавирусной инфекцией, 232 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число летальных исходов в результате заражения достигло 4 374, а суточный прирост новых умерших впервые с начала пандемии превысил отметку в 200 человек. Самое большое количество смертей (76) зарегистрировано в Москве, еще 50 человек скончались в Дагестане, 20 — в Подмосковье, 11 — в Санкт-Петербурге.

В столице число выздоровевших за сутки вновь превысило количество новых заразившихся: справиться с болезнью удалось 3474 жителям столицы. В Севастополе впервые с начала месяца не было зафиксировано новых случаев COVID-19.

На фоне снижения числа заболевших по всей стране регионы начали постепенно отменять ранее введенные ограничения. Несмотря на продление режима самоизоляции до 14 июня, со следующей недели в Москве разрешат прогулки по определенным дням и индивидуальные занятия спортом по утрам. В городе также возобновят работу непродовольственные магазины, автосалоны, химчистки и ремонтные мастерские.