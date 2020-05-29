В Миннеаполисе ввели ЧС из-за массовых протестов после гибели афроамериканца во время задержания полицией

Власти Миннеаполиса (штат Миннесота) на трое суток ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне протестов, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания полицией. О чрезвычайных мерах сообщает пресс-служба городской мэрии.

После того, как протесты переросли в массовые беспорядки, губернатор Миннесоты Тим Уолз распорядился привлечь силы национальной гвардии штата. «Акция, прошедшая накануне была крайне опасной для тех, кто принимал в ней участие. Цель национальной гвардии — защитить людей, защитить тех, кто выходит на мирные демонстрации и защитить владельцев небольших предприятий», — прокомментировали свое решение представители власти.

В крупнейшем городе Миннесоты уже третий дней продолжаются масштабные акции протеста против расизма и полицейского произвола. Они были вызваны смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы после публикации видео его задержания: на кадрах было видно, как полицейский душит коленом задержанного, а тот кричит, что задыхается. Флойд умер, четверых полицейских, принимавших участие в его задержании уволили, ФБР начало расследование.

Массовые акции вскоре переросли в беспорядки: протестующие напали на полицейский участок, где служили причастные к гибели Флойда правоохранители, и подожгли его. Накануне в городе также были столкновения с полицейскими: в них летели камни и бутылки с водой, граждане обливали краской их машины. В ответ силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.