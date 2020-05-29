На основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели еще два уголовных дела

На основателя паблика для помощи сотрудникам правоохранительных органов «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели новые уголовные дела по статьям о вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК) и изготавлении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК). Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД Москвы.

На сайте ведомства сказано, что уголовное дело завели «в отношении администратора интернет-сообщества», который вынудил женщину отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания, а затем потребовал заплатить 30 тысяч рублей, «угрожая в противном случае опубликовать видео в открытом доступе.» При этом имя Воронцова в пресс-релизе не называется.

Еще одно дело против Воронцова завели за публикацию фотографий по первому делу о вымогательстве, которые МВД признало порнографическими. Речь идет об интимных фотографиях экс-полицейского Расима Курбанова, который, по словам адвокатов, неоднократно просил Воронцова о помощи в восстановлении на работе, после того, как эти фотографии появились в интернете.

Однако, по версии следствия, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей за обещание не распространять интимные фотографии, и после отказа платить, опубликовал снимки. При этом, как сообщали «Открытые медиа», по первому делу обвинение основывается на показаниях трех человек, а в материалах нет ни переписок, ни звонков.

Помимо этого, против Воронцова возбуждено дело об изготовлении порнографических материалов группой лиц (ч. 3 ст. 242 УК), он находится под стражей с начала мая. Суд также арестовал администратора паблика Игоря Худякова.