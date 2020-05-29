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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
На основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели еще два уголовных дела
На основателя паблика для помощи сотрудникам правоохранительных органов «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели новые уголовные дела по статьям о вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК) и изготавлении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК). Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД Москвы.
На сайте ведомства сказано, что уголовное дело завели «в отношении администратора интернет-сообщества», который вынудил женщину отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания, а затем потребовал заплатить 30 тысяч рублей, «угрожая в противном случае опубликовать видео в открытом доступе.» При этом имя Воронцова в пресс-релизе не называется.
Еще одно дело против Воронцова завели за публикацию фотографий по первому делу о вымогательстве, которые МВД признало порнографическими. Речь идет об интимных фотографиях экс-полицейского Расима Курбанова, который, по словам адвокатов, неоднократно просил Воронцова о помощи в восстановлении на работе, после того, как эти фотографии появились в интернете.
Однако, по версии следствия, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей за обещание не распространять интимные фотографии, и после отказа платить, опубликовал снимки. При этом, как сообщали «Открытые медиа», по первому делу обвинение основывается на показаниях трех человек, а в материалах нет ни переписок, ни звонков.
Помимо этого, против Воронцова возбуждено дело об изготовлении порнографических материалов группой лиц (ч. 3 ст. 242 УК), он находится под стражей с начала мая. Суд также арестовал администратора паблика Игоря Худякова.
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