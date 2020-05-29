В Якутии завели уголовное дело после вспышки COVID-19 в частном пансионате для пожилых

В Якутске завели уголовное дело о нарушении санитарных правил (ч. 1 ст. 236 УК) из-за вспышки коронавируса в частном пансионате «Доверие» для пожилых, в котором заразились 15 постояльцев и сотрудников учреждения. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Массовое заражение стало возможным в результате несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности. Так, в пансионате в отсутствие контроля за реализацией профилактических мероприятий не соблюдался режим самоизоляции, масочный режим, запрет допуска посетителей и посторонних лиц, выявлены факты выезда за пределы пансионата», — говорится в сообщении.

Ранее Якутский городской суд оштрафовал на 150 тысяч владельца частного пансионата за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП).

Всего в регионе выявили 1,6 тысячи зараженных коронавирусном, более 600 выздоровевших и семь летальных случаев.