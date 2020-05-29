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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
В Якутии завели уголовное дело после вспышки COVID-19 в частном пансионате для пожилых
В Якутске завели уголовное дело о нарушении санитарных правил (ч. 1 ст. 236 УК) из-за вспышки коронавируса в частном пансионате «Доверие» для пожилых, в котором заразились 15 постояльцев и сотрудников учреждения. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
«Массовое заражение стало возможным в результате несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности. Так, в пансионате в отсутствие контроля за реализацией профилактических мероприятий не соблюдался режим самоизоляции, масочный режим, запрет допуска посетителей и посторонних лиц, выявлены факты выезда за пределы пансионата», — говорится в сообщении.
Ранее Якутский городской суд оштрафовал на 150 тысяч владельца частного пансионата за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП).
Всего в регионе выявили 1,6 тысячи зараженных коронавирусном, более 600 выздоровевших и семь летальных случаев.
Теги:якутия, коронавирус, nt
Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Документ опубликован на сайте Белого дома.
Трамп уверен, что указ будет защищать американских граждан от цензуры в интернете. В частности, речь идет о блокировке аккаунта в соцсетях, удалении руководством опубликованных постов и о специальной маркировке публикаций.
«В стране, которая уже давно дорожит свободой слова, мы не можем позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную выбирать слова, которые американцы могут высказывать в интернете», — отмечается в документе.
Исполнительный указ устанавливает новое регулирование на основе раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел предусматривал широкие возможности для модерации контента руководством социальных сетей. В компании Twitter уже раскритиковали решение Трампа, назвав его указ реакционным и политизированным.
Документ появился вскоре после того, как два поста Трампа в твиттере были помечены как недостоверные. В одном из них американский лидер предупреждал о возможных фальсификациях в Калифорнии в случае рассылки избирательных бюллетеней по электронной почте. Тем не менее президент США пока не планирует удалять свой аккаунт в соцсети: по его словам, он не может это сделать из-за отсутствия в стране честных СМИ.