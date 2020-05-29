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№ 55 от 29 мая 2020

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Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей 

Общество105

105
 

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Трамп уверен, что указ будет защищать американских граждан от цензуры в интернете. В частности, речь идет о блокировке аккаунта в соцсетях, удалении руководством опубликованных постов и о специальной маркировке публикаций.

«В стране, которая уже давно дорожит свободой слова, мы не можем позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную выбирать слова, которые американцы могут высказывать в интернете», — отмечается в документе.

Исполнительный указ устанавливает новое регулирование на основе раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел предусматривал широкие возможности для модерации контента руководством социальных сетей. В компании Twitter уже раскритиковали решение Трампа, назвав его указ реакционным и политизированным.

Документ появился вскоре после того, как два поста Трампа в твиттере были помечены как недостоверные. В одном из них американский лидер предупреждал о возможных фальсификациях в Калифорнии в случае рассылки избирательных бюллетеней по электронной почте. Тем не менее президент США пока не планирует удалять свой аккаунт в соцсети: по его словам, он не может это сделать из-за отсутствия в стране честных СМИ.

Теги:
sn, интернет, твиттер, трамп

Что произошло за ночь 29 мая. Коротко

Общество2 716

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  • В Москве умерли еще 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в столице достигло 2330.
  • Минэкономики сообщило о падении ВВП России в апреле на 12%. Снижение показателей в министерстве объясняют переходом на режим нерабочих дней и «негативной внешнеэкономической конъюнктурой». Самая сложная ситуация сложилась в тех секторах экономики, которые ориентированы на потребительский спрос: так, объем платных услуг в апреле снизился на 37,9%, а оборот розничной торговли упал более чем на 23%.
  • На фоне пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию предложили провести на открытом воздухе, говорится в подготовленных Роспотребнадзором и ЦИК рекомендациях. Предполагается, что перед зданием, где обычно располагается избирательный участок, будет оборудована площадка для голосования и санитарная комната, в которой члены комиссии и участниками голосования смогут дезинфицировать руки.
  • Президент США Дональд Трамп подписал указ, который освобождает соцсети от ответственности за содержание сообщений, размещенных на их платформах. По его словам, соцсети, цензурирующие своих пользователей, больше не будут уходить от ответственности. Ранее Twitter назвал недостоверной информацию из двух постов Трампа, в которых он критиковал идею устроить голосования по почте и предупреждал о возможных фальсификациях. При этом американский президент пояснил, что не собирается удалить свой аккаунт в Twitter из-за отсутствия в стране честных СМИ.

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Теги:
коронавирус, nt
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