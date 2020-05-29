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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Что произошло за ночь 29 мая. Коротко
Общество1 538
«Новая газета»редакция
1 538
- В Москве умерли еще 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в столице достигло 2330.
- Минэкономики сообщило о падении ВВП России в апреле на 12%. Снижение показателей в министерстве объясняют переходом на режим нерабочих дней и «негативной внешнеэкономической конъюнктурой». Самая сложная ситуация сложилась в тех секторах экономики, которые ориентированы на потребительский спрос: так, объем платных услуг в апреле снизился на 37,9%, а оборот розничной торговли упал более чем на 23%.
- На фоне пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию предложили провести на открытом воздухе, говорится в подготовленных Роспотребнадзором и ЦИК рекомендациях. Предполагается, что перед зданием, где обычно располагается избирательный участок, будет оборудована площадка для голосования и санитарная комната, в которой члены комиссии и участниками голосования смогут дезинфицировать руки.
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, который освобождает соцсети от ответственности за содержание сообщений, размещенных на их платформах. По его словам, соцсети, цензурирующие своих пользователей, больше не будут уходить от ответственности. Ранее Twitter назвал недостоверной информацию из двух постов Трампа, в которых он критиковал идею устроить голосования по почте и предупреждал о возможных фальсификациях. При этом американский президент пояснил, что не собирается удалить свой аккаунт в Twitter из-за отсутствия в стране честных СМИ.
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Теги:коронавирус, nt
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