На 67 году жизни умер оппозиционер Сергей Мохнаткин. Об этом сообщил священник Григорий Михнов-Вайтенко. Причина смерти не называется.

Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Мохнаткин известен как участник протестных акций, правозащитник и руководитель тверским отделения движения «За права человека». Его дважды судили по статье о нападении на предствителя власти.

Первый раз Мохнаткина приговорили к 4,5 годам лишения свободы в 2010 году по обвинению в нападении на милиционера. Оппозиционер утверждал, что вступился за женщину во время задержаний на протестной акции. Отсидев два года, он получил помилование от президента Дмитрия Медведева.

В 2014 году оппозиционера приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима по статье о нападении на полицейских при задержании на несанкционированной акции на Триумфальной площади. В 2016-м он получил еще 11 месяцев — за оскорбление начальника отряда колонии. В 2017-м — еще два года за дезорганизацию работы колонии — якобы Мохнаткин ударил одного из охранников.

В 2018 году за несколько дней до освобождения из колонии Мохнаткина арестовали по новому делу о сопротивлении сотрудникам ФСИН. Через несколько недель Архангельский областной суд отменил это решение и Мохнаткина отпустили на свободу.

Правозащитник не раз жаловался на избиения и пытки во время нахождения под стражей. Так, Мохнаткин сообщал, что его сильно избили сотрудники ФСИН и сломали позвоночник после того, как он, препятствуя насильственному переводу в СИЗО, лег на пол и отказался двигаться.В свою очередь во ФСИН заявили, что эта информация недостоверна.