В Москве умерли еще 76 пациентов с COVID-19

В Москве умерли еще 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе. Таким образом, числа погибших достигло 2330.

Всего в Москве выявили более 173 тысяч зараженных. 28 мая в столице зафиксировали 2140 заболевших, что оказалось самым низким приростом с 23 апреля.

Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что число жертв коронавируса в апреле может быть скорректировано с 639 до 1 561. Так, к первоначальным данным решили прибавить людей, причина смерти которых, скорее всего, стала инфекция, даже при отрицательном результате теста, а также пациенты, у которых COVID-19 вызвал смертельные осложнения основного заболевания.

Ранее в федеральную статистику случаев смерти от коронавируса включали только людей, причиной смерти которых был указан коронавирус, а не вызванные им осложнения. Накануне Минздрав решил всегда указывать COVID-19 в причинах смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом в министерстве отказались вносить в федеральный список зараженных тех, кто не жалуется на заболевание.