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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
В Москве умерли еще 76 пациентов с COVID-19
В Москве умерли еще 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе. Таким образом, числа погибших достигло 2330.
Всего в Москве выявили более 173 тысяч зараженных. 28 мая в столице зафиксировали 2140 заболевших, что оказалось самым низким приростом с 23 апреля.
Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что число жертв коронавируса в апреле может быть скорректировано с 639 до 1 561. Так, к первоначальным данным решили прибавить людей, причина смерти которых, скорее всего, стала инфекция, даже при отрицательном результате теста, а также пациенты, у которых COVID-19 вызвал смертельные осложнения основного заболевания.
Ранее в федеральную статистику случаев смерти от коронавируса включали только людей, причиной смерти которых был указан коронавирус, а не вызванные им осложнения. Накануне Минздрав решил всегда указывать COVID-19 в причинах смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом в министерстве отказались вносить в федеральный список зараженных тех, кто не жалуется на заболевание.
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Теги:москва, коронавирус
В Новгородской области оштрафовали волонтеров «Альянса врачей», которые привезли средства защиты для медиков
В Новгородской области Окуловский районный суд оштрафовал на пять тысяч рублей восемь волонтеров «Альянса врачей», которые привезли местным медикам средства индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.
Их признали виновными в невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП) за то, что они, не имея регистрации в Новгородской области и документов о законном праве там находиться, приехали в регион. Суд установил, что своими действиями волонтеры нарушили указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».
2 апреля членов профсоюза вместе с его главой Анастасией Васильевой задержали на въезде в Окуловку, вечером их отпустили после составления протоколов. Когда они собирались уезжать, полицейские перегородили им дорогу, сказав, что «что-то не так написали в протоколах».
Васильеву снова задержали и оставили на ночь в ОВД, а затем оштрафовали на 1,6 тысячи рублей по двум протоколам о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). Суд посчитал нарушением то, что она не выходила из автомобиля, когда его эвакуировали.