В Новгородской области оштрафовали волонтеров «Альянса врачей», которые привезли средства защиты для медиков

В Новгородской области Окуловский районный суд оштрафовал на пять тысяч рублей восемь волонтеров «Альянса врачей», которые привезли местным медикам средства индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.

Их признали виновными в невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП) за то, что они, не имея регистрации в Новгородской области и документов о законном праве там находиться, приехали в регион. Суд установил, что своими действиями волонтеры нарушили указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

2 апреля членов профсоюза вместе с его главой Анастасией Васильевой задержали на въезде в Окуловку, вечером их отпустили после составления протоколов. Когда они собирались уезжать, полицейские перегородили им дорогу, сказав, что «что-то не так написали в протоколах».

Васильеву снова задержали и оставили на ночь в ОВД, а затем оштрафовали на 1,6 тысячи рублей по двум протоколам о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). Суд посчитал нарушением то, что она не выходила из автомобиля, когда его эвакуировали.