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№ 54 от 27 мая 2020

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В Новгородской области оштрафовали волонтеров «Альянса врачей», которые привезли средства защиты для медиков

Общество12

12
 

В Новгородской области Окуловский районный суд оштрафовал на пять тысяч рублей восемь волонтеров «Альянса врачей», которые привезли местным медикам средства индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.

Их признали виновными в невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП) за то, что они, не имея регистрации в Новгородской области и документов о законном праве там находиться, приехали в регион. Суд установил, что своими действиями волонтеры нарушили указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

2 апреля членов профсоюза вместе с его главой Анастасией Васильевой задержали на въезде в Окуловку, вечером их отпустили после составления протоколов. Когда они собирались уезжать, полицейские перегородили им дорогу, сказав, что «что-то не так написали в протоколах».

Васильеву снова задержали и оставили на ночь в ОВД, а затем оштрафовали на 1,6 тысячи рублей по двум протоколам о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). Суд посчитал нарушением то, что она не выходила из автомобиля, когда его эвакуировали.

В Петербурге с 1 июня разрешили не носить маски на улицах

Общество387

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Власти Санкт-Петербурга разрешили с 1 июня выходить на улицу без масок и перчаток. Об этом сообщается на сайте администрации города.

При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным. Кроме того, жителям города старше 65 лет разрешили не соблюдать обязательный режим самоизоляции, который ввели в конце марта.

Помимо этого в Петербурге разрешат открыться нотариальным и юридическим конторам, а также кладбищам.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей», — сказал губернатор города Александр Беглов.

Согласно официальным данным, в Петербурге за последние сутки зафиксировали 383 зараженных COVID-19, 325 человек выздоровели, девять умерли. Число новых случаев в последнии дни незначительно снижалось, всего в городе выявили чуть меньше 15 тысяч зараженных.

Теги:
коронавирус, петербург, nt
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